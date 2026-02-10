CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor, Fatih Tekke ile büyük maçlarda ilk galibiyetini almak istiyor!

Trabzonspor, Fatih Tekke ile büyük maçlarda ilk galibiyetini almak istiyor!

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde büyük maçlarda galibiyet hasretini Fenerbahçe karşısında sonlandırmak istiyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 12:42
Trabzonspor, Fatih Tekke ile büyük maçlarda ilk galibiyetini almak istiyor!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde büyük maçlarda ilk galibiyetini almanın mücadelesini verecek.

Ligde geride kalan 21 haftada topladığı 45 puanla lider Galatasaray'ın 7, Fenerbahçe'nin de 4 puan gerisinde üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, büyük takımlar karşısında galibiyet özlemini sonlandırarak zirve yarışından kopmak istemiyor.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde kötü günleri geride bırakarak çıkışa geçse de büyük maçlarda aynı başarıyı gösteremedi. Bordo-mavililer, Tekke döneminde büyük rakipleriyle ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da da birer olmak üzere oynadığı 7 maçı kazanamadı.

Trabzonspor, bu maçlarda 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

FENERBAHÇE İLE ÜÇÜNCÜ MAÇ

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke idaresinde Fenerbahçe ile üçüncü kez karşılaşacak.

Bordo-mavililer, sarı-lacivertli takım karşısında ligdeki 2 maçtan da yenilgi ile ayrıldı. Bu karşılaşmalarda 5 gol yiyen Karadeniz temsilcisi, 1 gol attı.

TEKKE YÖNETİMİNDEKİ BÜYÜK MAÇLAR

Trabzonspor, Fatih Tekke ile geçen sezon Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 4-1'lik yenilgiyle ayrılarak ilk büyük sınavında başarılı olamadı.

Karadeniz ekibi, daha sonra genç çalıştırıcı ile 5 gün içinde Galatasaray'a ligde 2-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0 mağlup oldu.

Bordo-mavililer, Tekke ile bu sezon ise deplasmanda uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşmada Fenerbahçe'ye 1-0 kaybederken, Galatasaray ile İstanbul'da golsüz, sahasında da Beşiktaş ile 3-3 berabere kalarak yine galip gelemedi.

Trabzonspor, son olarak Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray'a 4-1 mağlup olarak finale yükselemedi.

Trabzonspor, Tekke'nin görevde bulunduğu dönemde büyük maçlarda 5 gol atarken kalesinde 17 gol gördü.

