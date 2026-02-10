CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Bankkart, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Tours'a konuk olacak!

Ziraat Bankkart, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Tours'a konuk olacak!

CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Ziraat Bankkart, 11 Şubat’ta deplasmanda Tours ile karşılaşacak; başkent ekibi gruptan çıkmayı garantiledi. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 11:38
Ziraat Bankkart, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Tours'a konuk olacak!

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 5. maçında 11 Şubat'ta deplasmanda Fransız kulübü Tours ile karşılaşacak.

Geçen sezonun CEV Kupası ve Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart, sahasında 3-1 yendiği Fransa liginin son şampiyonu Tours'a konuk olacak.

Tours kentindeki Robert Grenon Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

4'te 4 yaparak liderlik koltuğunda oturan başkent ekibi, gruptan çıkmayı garantiledi. Oynadığı 4 maçı da kaybeden Tours ise son sırada yer alıyor.

