Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Neptunas'a konuk olacak!

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Neptunas'a konuk olacak!

BKT Avrupa Kupası A Grubu’nun son haftasında Bahçeşehir Koleji, Neptunas deplasmanında kazanması halinde grubu ilk 2’de tamamlayarak doğrudan çeyrek finale yükselme şansı yakalayacak. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 10:27
Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Neptunas'a konuk olacak!

Bahçeşehir Koleji, Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda grup etabının 18. ve son haftasında Litvanya'nın Neptunas ekibiyle 11 Şubat'ta deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Svyturio Arena'da oynanacak A Grubu mücadelesi, TSİ 21.00'de başlayacak.

Geride kalan 17 maçta 11 galibiyet, 6 mağlubiyet ve averajla ikinci sırada yer alan Bahçeşehir Koleji, karşılaşmayı kazanması durumunda adını direkt çeyrek finale yazdıracak.

Neptunas ise 7 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 8. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan müsabakayı, Litvanya temsilcisi 100-85 kazanmıştı.

Gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımların direkt çeyrek finale adını yazdıracağı organizasyonda, ardından gelen 4'er takım ise 8'li final turunda mücadele edecek. 8'li final ve çeyrek final etabı, tek maç eleme usulü oynanacak.

