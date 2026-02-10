Beşiktaş için flaş iddia! Pierluigi Gollini'yi istediler ama...

Ara transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olan Beşiktaş, kadrosunu önemli ölçüde yeniledi. Mert Günok ile yollarını ayıran ve Ersin Destanoğlu'nun performansının tartışma konusu olduğu siyah-beyazlılar kaleci takviyesi de yaptı.

Kara Kartal, Roma forması giyen Kolombiyalı kaleci Devis Vasquez'i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. Kaleci transferi için çok sayıda isimle temas geçen siyah-beyazlılarla ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın Devis Vasquez'den önce yine Roma forması giyen Pierluigi Gollini için teklif yaptığı ortaya çıktı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; siyah-beyazlılar, transfer döneminin son günlerinde İtalyan file bekçisi için teklif yaptı ancak Roma bu teklifi reddetti.

Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Panathinaikos maçından sonra yaptığı açıklamada Atalanta'da da beraber çalıştığı 30 yaşındaki eldivenle ilgili, "Gollini iyi antrenman yaptı, onunla sorunlarım vardı ve onu artık görmek istemiyordum; aslında onun da benimle sorunları vardı. Onu burada olgunlaşmış ve gelişmiş halde buldum. Bu zaman boyunca gerçekten çok iyi çalıştı." ifadelerini kullandı.

İŞTE O HABER