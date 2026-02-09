Göztepe'nin yapay zeka içerikleri başka kulüplerin de ilgisini çekiyor!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Göztepe’nin yapay zeka destekli medya içerikleri taraftarların büyük ilgisini çekerken, kulüp bünyesinde bu çalışmaları yürüten ekip, talep üzerine diğer kulüplere de içerik üretmeye başladı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin geçen sezon paylaşmaya başladığı yapay zeka kullanılarak oluşturulmuş medya içerikleri taraftarların yanı sıra diğer kulüplerin de ilgisini çekerken Göztepe'de bu çalışmaları yapan içerik üreticisi ekip, başka kulüplere de bu yönde destek vermeye başladı.

Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, yapay zekanın birçok alanda kullanılmasından yola çıkarak kulübün medya içeriklerinde bu teknolojinin yer alması için 3 kişilik bir ekiple anlaştı.

Ekip ilk işini, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor deplasmanı öncesi tamamladı ve Göztepe'nin sosyal medya hesabından paylaştı.

Kulüp, içeriğin Göztepeli taraftarın beğenisini kazanması üzerine futbol dışındaki branşlar için de içerikler üretilmesini kararlaştırdı.

Özellikle yeni transfer ya da zorlu maçlar öncesi ile sonrasında paylaşılan ve Göztepeli taraftarlarda coşku yaratan içerikler, diğer takımların ve taraftar gruplarının da takdirini topladı.

Göztepe'ye içerik üreten ekip, talep üzerine Trabzonspor'a da içerik üretiyor.

"YAPTIĞIMIZ BU VİDEOLARI GÖRÜNCE DİĞER TAKIMLAR DA İLGİLENDİ"

Mehmet Sepil, yapay zekanın tüm dünyada birçok alanda kullanıldığını söyledi.

İlk denemelerinde çok başarılı olduklarını ve sonrasında ekibi destekleme kararı aldıklarını ifade eden Sepil, "Bunu yapan kişi sayısı çok az oluyor. Başarılı bir şekilde yapıldığını görünce biz de kendilerini desteklemek istediğimizi, bundan sonra Göztepe ile birlikte çalışmalarını önerdik. Bizim yaptığımız bu videoları görünce diğer takımlar da ilgilendi. Özellikle Trabzonspor da şu an çok yoğun olarak bu tür videoları istiyor. Transfer zamanı, maç öncesi ve sonrası en önemli süreçlerde bu içerikler kullanılıyor. Bence çok başarılı bir operasyon haline geldi." diye konuştu.

BAŞKA KULÜPLERE DE DESTEK VERİLİYOR

Furkan Dinç ve Ahmet Yıldırım ile içerik üreten Volkan Bilgi de bu tür çalışmaların yoğun bir emek istediğini dile getirdi.

İş birliği yaptıkları firma ve kulüplerden en az 3-4 gün öncesinden kendilerine haber vermelerini istediklerini anlatan Bilgi, "Ön hazırlığımızı yapıyoruz. İlk başta 'bir hikaye düşündük, şöyle örnek görseller olacak' diye bir sunum yapıyoruz. Hoşlarına giderse öyle başlıyoruz." dedi.

Bilgi, Trabzonspor ile de çalışmaya başladıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Onlara sunumla başladık. 'Bu transfer sezonunda, sizinle çalışmak istiyoruz' dediler. Türk futbolunda böyle bir furya oldu. Türkiye ile başlayan bu işler yurt dışında da artık devam ediyor. Bizden gördükleri için demiyorum ama burada lokomotif görevi görüyor. Bizde böyle bir sektör var.Yaptığımız içeriklere onlar şaşırıyor. Inter'de görüyorum, onlar da yapıyor ama bu işe o kadar yabancılar ki bir görsel bile dünyada ses getiriyor. Halbuki burada yapılanlar Hollywood standardında işler oluyor. Biz de uluslararası alana açılmak istiyoruz."

Başka takımlara da içerik üretmeye başladıklarını kaydeden Bilgi, Göztepe'nin Avrupa'ya gitmesiyle içeriklerinin daha çok ilgi göreceğini sözlerine ekledi.

