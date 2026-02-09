Milli badmintoncular Mert Seven ve Gökay Göl'ün hedefi Avrupa şampiyonluğu!

Milli badmintoncu Mert Seven ve Gökay Göl, Avrupa Erkekler Takım Badminton Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmak istiyor.

Kariyerlerinde Türkiye şampiyonlukları ve Avrupa takım ikinciliği bulunan milli badmintoncular, 2 yıldır çift olarak karşılaşmalarda yer alıyor.

İstanbul'da 11-15 Şubat 2026 tarihlerindeki Avrupa Erkekler Takım Badminton Şampiyonası'na hazırlanan 17 yaşındaki Mert ve Gökay, şampiyonadan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Kastamonu Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarını tamamlayan milli badmintoncular, değerlendirmelerde bulundu.

Babası sayesinde badmintona başladığını anlatan Mert, "9-11-13 yaşımda Türkiye şampiyonu oldum. Buralara kadar geldik." dedi.

Türkiye'deki başarılarının yanında Avrupa takım ikinciliği derecesinin de olduğunu aktaran Mert, "Hedeflerim öncelikle olimpiyata gitmek. En yakın zamanda İstanbul'da Avrupa Takım Şampiyonası var. Türkiye'de olması büyük şans. Orada da en büyük hedefimiz gruptan çıkıp derece almak. Yani güzel bir erkek takımımız var. Başarılı bir erkek takımımız var. Inşallah orada da güzel bir derece alırız." diye konuştu.

Birlikte raket salladığı Gökay Göl ile ilgili de konuşan Mert, "İki yıldır birlikteyiz. Birbirimizi maçlarda telafi ediyoruz. Birbirimizle bağlantımız hiç kesilmiyor. Kardeşim gibi zaten. Hiçbir sıkıntı yok. Federasyonumuza teşekkür ediyoruz bu kampları yaptığı için. Gelişimimize çok katkısı oluyor." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ VAR"

Gökay Göl, "Benim hedefim Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda derece yapmak. Daha sonra da yaz aylarında 19 yaş Avrupa Şampiyonası var. Takım olarak hedefimiz, birincilik. Çift erkek ve mikste de birincilik düşünüyorum." dedi.

Badmintonu 12 yıldır yaptığını kaydeden Gökay, şunları söyledi:

"İlk başladığım seneler badmintonun ne olduğunu bilmiyordum. Şu anda da çok bilindik bir spor değil ama hedefimiz var. Başarılarımız arttıkça bu spor yavaşça bilinmeye başlıyor. Biz bilinmeye başlıyoruz. Bu sporun daha çok bilineceğini, Türkiye'de ve dünyada yayılacağını düşünüyorum."