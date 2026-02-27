Alagöz Holding Iğdır FK deplasmanda İstanbulspor'u yendi!

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Iğdır FK bu maçtan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
İŞTE KARŞILAŞMADAN DETAYLAR:
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Ozan Ergün, Gökmen Baltacı, Kadir Akıllı
İstanbulspor: Alp Tutar, Özcan Şahan, Duran Şahin, Mendy, Fatih Tultak, Turan Tuncer (Dk. 78 Cham), Ömer Faruk Duymaz (Dk. 71 Aroujo), İsa Dayaklı (Dk. 78 Vefa Temel), Yusuf Ali Özer, Sambissa (Dk. 46 Mamadou), Krstovski (Dk. 46 Mustafa Sol)
Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Gökcan Kaya (Dk. 90+1 Tunahan Ergül), Atakan Çankaya, Tsunami, Ali Yaşar, Robin Yalçın, Doh, Ahmet Engin (Dk. 78 Bacuna), Loshaj (Dk. 90+1 Ali Kaan Güneren), Fofana (Dk. 59 Mendes), Koita (Dk. 78 Bruno)
Goller: Dk. 45+2 Fofana, Dk. 48 Koita (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 52 Yusuf Ali Özer (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Doh, Dk. 54 Robin Yalçın, Dk. 67 Ahmet Engin, Dk. 88 Sinan Bolat (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 67 Alp tutar (İstanbulspor)