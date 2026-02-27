CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 1.Lig Alagöz Holding Iğdır FK deplasmanda İstanbulspor'u yendi!

Alagöz Holding Iğdır FK deplasmanda İstanbulspor'u yendi!

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, deplasmanda İstanbulspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 22:16
Alagöz Holding Iğdır FK deplasmanda İstanbulspor'u yendi!

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Iğdır FK bu maçtan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

İŞTE KARŞILAŞMADAN DETAYLAR:

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Ozan Ergün, Gökmen Baltacı, Kadir Akıllı

İstanbulspor: Alp Tutar, Özcan Şahan, Duran Şahin, Mendy, Fatih Tultak, Turan Tuncer (Dk. 78 Cham), Ömer Faruk Duymaz (Dk. 71 Aroujo), İsa Dayaklı (Dk. 78 Vefa Temel), Yusuf Ali Özer, Sambissa (Dk. 46 Mamadou), Krstovski (Dk. 46 Mustafa Sol)

Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Gökcan Kaya (Dk. 90+1 Tunahan Ergül), Atakan Çankaya, Tsunami, Ali Yaşar, Robin Yalçın, Doh, Ahmet Engin (Dk. 78 Bacuna), Loshaj (Dk. 90+1 Ali Kaan Güneren), Fofana (Dk. 59 Mendes), Koita (Dk. 78 Bruno)

Goller: Dk. 45+2 Fofana, Dk. 48 Koita (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 52 Yusuf Ali Özer (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Doh, Dk. 54 Robin Yalçın, Dk. 67 Ahmet Engin, Dk. 88 Sinan Bolat (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 67 Alp tutar (İstanbulspor)

