Berkay Erer'den altın madalya!

Münih kentindeki BMW Park'ta düzenlenen şampiyonanda bir numaralı seribaşı olarak yer alan ve 68 kiloda mücadele eden 20 yaşındaki Berkay Erer, tatamide ilk turu maç yapmadan geçti. Son 32 turunda Moldovalı Liviu Bugneac'ı 2-0'la geçen Berkay, son 16 turunda ise İsrailli Nimrod Krivishkiy'i aynı skorla eledi. Çeyrek finalde Yunan rakibi Apostolos Panagopoulos'u da iki rauntta da yenen milli sporcu, yarı finalde İtalya'dan Dennis Baretta ile karşılaştı. Rakibini 2-0'la geçen Berkay, finalde Ukraynalı Volodymyr Bystrov'u 2-0 yenerek büyükler Avrupa şampiyonalarında ilk altın madalyasını kazandı.

BERKAY ERER: BU BAŞARI OLAĞANÜSTÜ BİR DUYGU

Çok mutlu olduğunu dile getiren Avrupa şampiyonu Berkay Erer, "Bu başarı olağanüstü bir duygu. Başta federasyon başkanımız olmak üzere beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Ümitlerden sonra büyüklerde de Avrupa şampiyonu olmak nasip oldu" dedi.