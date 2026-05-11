TFF'den aday kadro açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu, sosyal medya üzerinden dolaşıma sokulan ve A Milli Futbol Takımımızın FIFA 2026 Dünya Kupası geniş kadrosu olduğu iddia edilen görsele ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan resmi açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosunu gösterdiği iddia edilen bir görsel, sosyal medyada dolaşıma sokulmuştur. Kamuoyunu yanıltan bu paylaşıma hiçbir şekilde itibar edilmemesini; doğru bilgilendirmeler için yalnızca Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmî kaynaklarının referans alınması gerektiğini önemle hatırlatırız." ifadeleri yer aldı.