Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Mohamed Salah, Fenerbahçe'ye "evet" dedi!

Yeni sezon öncesi kadrosunu dünya çapında bir yıldızla güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'nin, Liverpool ile yollarını ayırması gündemde olan Mohamed Salah için yaptığı teklif gün yüzüne çıktı. Sarı-lacivertlilerin sunduğu şartların dikkat çektiği belirtilirken, Mısırlı yıldızın öneriye prensipte sıcak baktığı öne sürüldü. İşte teklifin perde arkası ve tüm ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2026 19:15
Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun kadro planlamasına hız veren Fenerbahçe'nin, dünya futbolunun en büyük yıldızlarından Mohamed Salah için harekete geçtiği iddia edildi. Mısır basınında yer alan haberler, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇECEK MAAŞ

Mısır'ın önde gelen spor kaynaklarından El Fagr'ın haberine göre; Fenerbahçe, sezon sonunda Liverpool'dan ayrılması beklenen Mohamed Salah'a resmi teklif yaptı. Haberde, sarı-lacivertli yönetimin yıldız futbolcuya yıllık 20 milyon euro'dan 3 senelik sözleşme önerdiği belirtildi. Toplam değeri 60 milyon euro'ya ulaşan teklifin, Türk futbol tarihinin en büyük maaş paketlerinden biri olduğu ifade edildi.

PRENSİPTE "EVET" DEDİ

İddialara göre Mohamed Salah, Fenerbahçe'nin sunduğu projeye olumlu yaklaştı ve teklifi prensipte kabul etti. Ancak deneyimli yıldızın, Avrupa'dan ve Suudi Arabistan'dan gelebilecek diğer teklifleri görmek istediği öğrenildi.

ÖNCELİĞİ AVRUPA'DA KALMAK

Özellikle Suudi Arabistan kulüplerinin uzun süredir Salah'ın durumunu yakından takip ettiği belirtilirken, Mısırlı futbolcunun önceliğinin Avrupa'da kariyerine devam etmek olduğu vurgulandı.

SALAH'A "LİDER" ROLÜ

Haberde ayrıca Fenerbahçeli yöneticilerin, Salah'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği ve oyuncuya yeni sezon için detaylı bir proje sunduğu aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin, yıldız futbolcuyu takımın lideri olarak düşündüğü kaydedildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Mohamed Salah, bu sezon Liverpool'da 39 maça çıktı ve 12 gol ile 9 asist üretti.

PİYASA DEĞERİ

Mısırlı kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.

İŞTE O HABER:

"Mohamed Salah, yaz aylarında Jose Mourinho'nun eski kulübüne bedelsiz transferle katılmaya hazırlanıyor"

"Herhangi bir Avrupa kulübünden aldığı en iyi teklif."

