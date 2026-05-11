Mohamed Salah, Fenerbahçe'ye "evet" dedi!

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇECEK MAAŞ



Mısır'ın önde gelen spor kaynaklarından El Fagr'ın haberine göre; Fenerbahçe, sezon sonunda Liverpool'dan ayrılması beklenen Mohamed Salah'a resmi teklif yaptı. Haberde, sarı-lacivertli yönetimin yıldız futbolcuya yıllık 20 milyon euro'dan 3 senelik sözleşme önerdiği belirtildi. Toplam değeri 60 milyon euro'ya ulaşan teklifin, Türk futbol tarihinin en büyük maaş paketlerinden biri olduğu ifade edildi.