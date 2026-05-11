Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması! Sözleşme yenilenecek mi?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'nde sarı-kırmızılıların gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2026 16:22 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2026 16:40
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

İŞTE ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI

KUTLAMA ÇAĞRISI

"Son derece mutluyum. Son derece güzel bir sezon geçirdik. Zor bir sezondu ama güzel bitti. Taraftarlarımızı ve camiayı mutlu ettik. Futbolcularla, teknik heyetle ve yönetimle Galatasaray'a güzel bir hizmet verdiğimizi düşünüyorum. Tüm Galatasaraylıları kutlamaya davet ediyorum."

KUTLAMALAR NEREDE OLACAK?

"Stadyumda yapacağız. Arkadaşlarımız çalışıyor. Çarşamba veya perşembe günü stadyumda taraftarımızla güzel bir kutlama yapacağız."

"ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"

"Bugünden itibaren yeni sezonun hazırlıklarına başladık. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasından başlayacağız. Eksiklerimizi tamamlamak için harekete geçtik. Şampiyonlar Ligi'nde geçen senenin üzerine çıkmak istiyoruz. O yüzden çalışmalara başladık."

MAURO ICARDI KALACAK MI?

"Sezon sonu geliyor. Icardi'nin Galatasaray'a katkısı çok büyük, bir nesli Galatasaraylı yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisiyle görüşeceğim. Şartlar nedir, karşılıklı oturup görüşeceğiz. Icardi bizim bir değerimiz. Icardi ile yapacağımız görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını diliyorum.

"HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK"

"Okan Buruk ile ilgili ne söylemek gerekiyor? Başarılı, 4 sene üst üste şampiyon oldu. Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaray'dan yetişti. Hizmet için her zaman hazır Galatasaray'a. İnşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek."

"HEDEFİMİZ 27. ŞAMPİYONLUK"

"Galatasaray en ve ilklerin takımı. 27. şampiyonluğumuza hazırlanıyoruz. Hedefimiz 27. şampiyonluk ve üst üste 5. şampiyonluk. İnşallah arkadaşlarımla birlikte başaracağız."

