Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale odaklandı!

Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı finalinde 13 Mayıs Çarşamba günü Gençlerbirliği deplasmanına çıkıyor. Bordo-mavililer, rakibini elemesi halinde üst üste 3. kez finale yükselecek ve 10. kupa şampiyonluğu için mücadele edecek. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2026 11:38 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2026 11:50
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 13 Mayıs Çarşamba günü Natura Dünyası Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, rakibini elemesi halinde 18. kez finale yükselme başarısı gösterecek.

Son 2 sezonda finale yükselen ancak önce Beşiktaş'a daha sonra da Galatasaray'a yenilerek kupayı müzesine götüremeyen bordo-mavililer, art arda üçüncü kez adını finale yazdırarak bu sezon kupaya uzanmak istiyor. Karadeniz ekibi, şuana kadar 17 kez final oynadığı kupada 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

En son 2019-2020 sezonunda finalde Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 5 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlayarak 10. kez kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor.

Karadeniz ekibi, şuana dek ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'a finalde üstünlük kurarak Türkiye Kupası'nı kazandı.

İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Trabzonspor, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Corendon Alanyaspor karşısında finali kazanarak kupayı müzesine götürmüştü.

FATİH TEKKE İLE İKİNCİ KEZ FİNAL YOLUNDA

Trabzonspor, başkent temsilcisini elemesi halinde teknik direktör Fatih Tekke ile ikinci sezonunda da finale yükselecek.

Trabzonspor'da ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Fatih Tekke, 11 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen imza töreninin ardından 14 aylık sürede ilk kupasını elde etmeye çalışacak.

DOĞAN DÖNEMİNDEKİ İLK KUPA MÜCADELESİ

Trabzonspor, Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni elemesi halinde kulüp başkanı Ertuğrul Doğan döneminde ikinci kez kupada final oynama başarısı gösterecek.

Yöneticilik döneminde Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Doğan, bordo-mavili takımın finale yükselmesi durumunda 26 Mart 2023'te seçildiği kulüp başkanlığı görevi dönemindeki ilk kupa hedefine bir adım daha yaklaşmış olacak.

FİNALE KALIRSA KONYASPOR İLE İLK

Trabzonspor, Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni elemesi halinde TÜMOSAN Konyaspor ile ilk kez final oynayacak. İki takım arasında bu sezon ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-1, Konya'daki karşılaşmayı da ev sahibi takım 2-1 kazanmıştı.

