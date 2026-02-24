CANLI SKOR ANA SAYFA
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yeni sponsor!

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yeni sponsor!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Sneaks Up arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasıyla Sneaks Up, basketbol milli takımlarının resmi sponsorları arasına katıldı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 13:02
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yeni sponsor!

TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Sneaks Up gençlerle basketbol kültürü etrafında bugüne kadar kurduğu bağı, sponsorluk anlaşmasıyla stratejik bir iş birliğine dönüştürdü.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Türkiye Basketbol Federasyonu ve Sneaks Up arasındaki iş birliği enerjiyi, tutkuyu ve basketbol kültürünü bir araya getiren değerli bir ortaklıktır. Sneaks Up'ın dinamizmi ve genç odaklı yaklaşımıyla Türk basketbolunun geleceğine birlikte değer katacağımıza yürekten inanıyorum. Anlaşmanın hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

SNEAKS UP ÜST YÖNETİCİSİ MUSTAFA ÜNAL İSE ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Basketbol Milli Takımlar Resmi Sponsoru olmaktan ve Türk basketbolunun kültürel gelişimine katkı sunacak bir yapının parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Basketbol, gençler için yalnızca bir spor değil kimliklerini inşa ettikleri, kendilerini ifade ettikleri ve bir kültürün parçası oldukları güçlü bir gelişim alanı. Başta Basketbol Gelişim Merkezi'nde olmak üzere gençlerin basketbol aracılığıyla kendilerini ifade etmelerine ve bu kültürün yeni nesilde farklı ve özgün biçimlerde yaşatılmasına katkı sunmayı amaçlıyoruz. Türkiye'de basketbol ekosisteminin sürdürülebilir büyümesine destek olmak, gençlerin hayallerine eşlik etmek, sahadaki tutkuyu stil ve kültürle buluşturmak en büyük dileğimiz."

