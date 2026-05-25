Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması: 2 forvet alacağım

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.

İŞTE AZİZ YILDIRIM'IN AÇIKLAMALARI

"2024 yılında çocuklarda, Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasından ve başarı gelmemesinden kaynaklanan bir üzüntü vardı. Bunu kendi çocuklarımda da görüyordum. Onlar da üzülüyor, şikayet ediyorlardı. Herkes başarı bekliyor ve o başarı da şampiyonluktur. Şampiyonluk geldiğinde bütün kırgınlıklar biter, herkes birbirine sarılır. Çünkü yanınızdaki insanı tanımasanız bile, o başarının getirdiği mutlulukla ona sarılırsınız."

"FENERBAHÇE AŞAĞIYA ÇEKİLDİ"

"Şunu görüyoruz ki tecrübe sahibi olmak ve geçmişte yaşananlardan ders çıkarmak gerekiyor. Bu dersleri en iyi bilenlerin de bizler olduğuna inanıyorum. Çünkü Fenerbahçe tarihinde 6 kez şampiyonluk yaşadık, 3 kez de son maçlarda şampiyonluğu kaybettik. Ayrıca 3 Temmuz süreciyle birlikte Fenerbahçe'ye büyük zarar verildi. 2006 yılında maçın uzatılmasıyla yaşananlar da aslında bir örgüt operasyonuydu. Fenerbahçe'nin bütçesi 250 milyon dolarlara gelmişti. Avrupa'da ilk 20 kulüp içerisindeydi. Türkiye'de ilk 30 dev şirketin içindeydi. Daha sonra 2011'de bu operasyonun etkileri tamamen hayata geçirildi ve Fenerbahçe aşağıya çekildi."

"CAMİAYLA BİRLEŞECEĞİZ"

"En önemli gücümüz ve güvencemiz tecrübemiz. Türkiye'nin, Fenerbahçe'nin başarılı olmasına ihtiyacı var. Fenerbahçe başarılı olunca Türkiye de mutlu olacak. Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldırmaya geliyoruz. Camiayla birleşerek başarıyı yakalayacağız."

"Eğer başarı gelirse küskünlükler de ortadan kalkar. Ben bir liderim, başkan değilim. Her şeyi yapabilecek bir tecrübeyim. O sene de bu sene."

"ŞAMPİYONLUK GELMEDİĞİ İÇİN AYRIŞMALAR BAŞLADI"

"Fenerbahçe'de 12 yıldır şampiyonluk yaşanmadığı için ayrışmalar başladı. Herkes farklı taraflara çekilmeye başladı. İnsanlar arasında 'şucu, bucu' şeklinde ayrışmalar ve tartışmalar ortaya çıktı. Sonuçta Fenerbahçe başarısız bir görüntü veren bir yapıya dönüştü. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünün tartışılır hale gelmesini önlemek, çocuklarımızın okula giderken formalarını gururla giyip taşıyabilmeleri için ben ve arkadaşlarım bir araya geldik ve aday olduk."

TRANSFER AÇIKLAMASI: İKİ FORVET ALACAĞIM

"Seçime kadar iki yabancı forvet alacağım. İsimler belli. Bugün alırsam 10 liraya alacağım. Yarın ise 8 liraya. Bu da kulübe eksi yazar. Transferi üzerinde çalıştığımız 2 yabancının ismini vermeyeceğim, ama onlar transferlerini açıklarsa o başka. Londra'ya gideceğim görüşme yapmak için. Hafta sonu kararımızı vereceğiz."

"KADIKÖY'DEN ÇIKIŞ OLMAYACAK"

"Kadıköy cehennemdir. Kadıköy'de büyü yok, yürek var. Taraftarın, oyuncuların ve bizim yüreğimiz var. Oradan çıkış yok. Benim başkanlığımda rakipler berabere kaldığında seviniyorlardı. Herkesin ayağı titrerdi. Evimizde her maçı kazanacağız. Yeniden düzenleyeceğiz."

"MOURINHO'YU 2003'TE GETİRECEKTİK"

"2003'te Mourinho'yu göreve getirmemiz için bir menajer bizimle iletişime geçti. O dönem arada kaldık. Sonra Porto'ya geçince biz alamadık."

AYKUT KOCAMAN HAKKINDA

"Aykut Kocaman ile şu an için henüz bir konumuz yok. Gerektiği takdirde olabilir, değerlendireceğiz. Eski değerli oyuncularımızı da göreve davet ediyoruz, onlar da aramıza katılacak. Burası bir aile haline gelecek."

Soru: "Aykut Kocaman teknik direktör adaylarından biri mi?"

Aziz Yıldırım: Olabilir ama oldu demiyorum. Biz bir kere seçilelim. Eğer seçilmeden 'Seni antrenör yapacağım' dersem, yarın seçilemezsem ne olacak?

EDERSON HAKKINDA

"Ederson iyi bir kaleci. Kendisine yüksek bir ücret ödedik ancak bu onun hatası değil, bizim sorumluluğumuz."

JORGE JESUS HAKKINDA

"Jorge Jesus ile hiçbir görüşmem yok."

"HER ŞEYİ UNUTALIM..."

"Her şeyi unutalım. Ali Koç da Hakan Safi de gelsinler. Ben burada ağabey olarak varım."

"KİMSENİN RAHATSIZ OLMAMASI ADINA..."

"Ben hiçbir zaman hiçbir şeye karışmadım. Senede bir kez konuştuk ve doğruları söyledim. Ayrıca kimsenin rahatsız olmaması adına 8 yıl boyunca stadyuma gitmedim."

"SÖRLOTH İLE GÖRÜŞTÜK ANCAK..."

"Sörloth ile bir görüşmemiz oldu ancak henüz net bir sonuç yok. Olabilir de, olmayabilir de."

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ SALAH HAKKINDA

"Muhammed Salah 20 milyon euro maaş istiyormuş. Vergisiyle 30 milyon euro. 3 sene kontrat ister, 90 milyon euro. Eğer acil ihtiyacımız o ise alırız, bunlara Futbol Komitemiz karar verecek."

GALATASARAY HAKKINDA

"Galatasaray iyi para harcadı. Benim görüşüm, kapalı kutu haldeler. Fenerbahçe daha şeffaf. Şu kadar borç var vs. gibi konular her yerde söyleniyor. Galatasaray'da ise söylenmiyor. Fenerbahçe şampiyon olsun, onlar bizim şu anki halimize döner."

"2010/2011 ŞAMPİYONU FENERBAHÇE'DİR"

"2010/2011 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe'dir. Bunun aksini konuşmam, konuşturtmam."