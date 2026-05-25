Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması!

Teknik direktör arayışında olan Beşiktaş, gündeme getirilen isim iddialarıyla ilgili resmi açıklamada bulundu. Siyah beyazlı kulüp, sürecin futbol direktörü Önder Özen tarafından yürütüldüğünü belirtirken resmi kanallar dışındaki iddialara itibar edilmemesi çağrısı yaptı.

İşte Beşiktaş'ın o açıklaması:

Kulübümüzden Açıklama

Futbol A Takımımızın yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalar, Başkanımız Serdal Adalı ile Yönetim Kurulumuzun bilgisi dahilinde Futbol Direktörümüz Önder Özen tarafından titizlikle yürütülmektedir.

Konuyla ilgili olarak yazılı ve görsel basınla sosyal medyada iddia edilen isimlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Futbol A Takımımızın yeni teknik direktörü belirlendiğinde detaylı bilgilendirme, kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla camiamız ve kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK