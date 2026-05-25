Aziz Yıldırım'dan Mourinho için flaş sözler! "O kazığı yedik"

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2026 14:24 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2026 14:25

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yıldırım'ın son olarak sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Jose Mourinho için söylemiş olduğu o sözler gündeme oturdu.

Aziz Yıldırım, Mourinho hakkında, "Mourinho'da o kazığı yedik. Gittim, anlaştım, konuştum kendisiyle. Mahmut ve Önder beyler gittiler Portekiz'e imza atmaya. Menajeri hastaydı, Mourinho'nun imzası kalmıştı. Sonrasında işin şekli değişti. O yüzden hocayı seçimi kazanınca söyleriz.

Oyuncuları da karşı taraf açıklayacak. Gençler heyecanlı, 'Hadi açıklayalım' dedim. Yoksa ben seçilmediğin yerde neyi açıklıyorsun?" sözlerine yer verdi.

