Galatasaray Bertuğ Yıldırım'ın transferi için 2 futbolcusunu gözden çıkardı!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gündemdeki isimlerden birisi de Bertuğ Yıldırım. Sarı-kırmızılılar son olarak RAMS Başakşehir formasını terleten futbolcu için 2 oyuncusunu gözden çıkardı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2026 12:45 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2026 12:56
Süper Lig'in şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı-kırmızılılarda golcü konusunda gündemde yer alan isimlerden birisi de Bertuğ Yıldırım.
RAMS Başakşehir'in Galatasaray'dan futbolcu için 15 milyon Euro'luk bir talepte bulunduğu öğrenildi.
Bu rakamı pahalı bulan Cimbom'un, takas+para formülüyle Bertuğ Yıldırım'ı kadrosuna katmak istediği aktarılıyor.
Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda geride kalan sezonun ikinci yarısını Başakşehir'de kiralık olarak tamamlayan Kazımcan Karataş ile birlikte Ahmed Kutucu'yu takasta kullanmayı düşündüğü bilgisi var.
PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ!
Bertuğ Yıldırım, geride kalan sezon RAMS Başakşehir'de 22 karşılaşmada süre buldu. 7 kez ağları sarsan futbolcu 3 kez de asist yaptı.