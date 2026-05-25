Galatasaray'da o isim kampa alınmayacak!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sezonun sona ermesinin ardından kadro planlama çalışmaları kapsamında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak o futbolcunun Okan Buruk'un kararıyla kampa alınmayacağı öğrenildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2026 08:44
Galatasaray çok büyük bir başarıya imza attı ve geride kalan sezonu Süper Lig'de şampiyon olarak tamamladı.
Okan Buruk önderliğinde Cimbom 4 sene üst üste Trendyol Süper Lig'de mutlu sona ulaştı.
Sarı-kırmızılıları yaz transfer döneminde hareketli günler bekliyor.
Kadro planlama çalışmalarını sürdüren Okan Buruk'tan radikal karar geldi.
Buruk'un son olarak kiralıktan dönecek olan Victor Nelsson'u takımında istemediği öğrenildi.
Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un takımın ahengini bozduğu için göndermeye çalıştığı Victor Nelsson, sezonu Serie A'da küme düşen Hellas Verona'da geçirmişti.
Takım küme düştüğü için satın alma opsiyonu kullanılmayacak olan Danimarkalı savunma oyuncusu döndükten sonra, bonservisiyle gönderilecek. Okan Buruk, Nelsson'u kampta bile görmek istemiyor.