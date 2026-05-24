Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri kesinleşti!
Trendyol Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri yolu ve muhtemel rakipleri belli oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de geride kalan sezonu 2. sırada tamamladı. Kanarya bu nedenle Devler Ligi için 2. ön eleme turundan maçlar oynamaya başlayacak.
Fenerbahçe, 2. ön eleme turunda İskoçya'nın Hearts veya Polonya'nın Gornik Zabrze takımıyla eşleşecek.
Kanarya, 3. ön eleme turuna kalması halinde Belçika Union St. Gilloise, Çekya'nın Sparta Prag, Hollanda'nın NEC Nijmegen ve 2. ön eleme turundan gelecek 1 takımla (Sturm Graz / Hearts / Gornik) takımıyla kozlarını paylaşacak.
Sarı-lacivertliler bu elemeyi geçmesi halinde ise play-off turuna yükselecek 3 takımdan biriyle eşleşecek. Yukarıdaki takımlara ek olarak Lyon, Bodo Glimt ve Olympiakos'tan biri de Fenerbahçe ile bu turda eşleşebilir.
İŞTE DEVLER LİGİ MAÇLARI İÇİN TARİHLER:
2. Ön Eleme Turu
Kura Tarihi: 17 Haziran Maç Tarihleri: 21-22, 28-29 Temmuz
3. Ön Eleme Turu
Kura Tarihi: 20 Haziran Maç Tarihleri: 4-5 Ağustos, 11 Ağustos
Play-Off Turu
Kura Tarihi: 3 Ağustos Maç Tarihleri: 18-19 Ağustos, 25-26 Ağustos