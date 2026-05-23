Euroleague Başkanı ve CEO'su Fenerbahçe Kulübü'nden özür diledi

Fenerbahçe Beko ile Olympiakos arasında oynanan EuroLeague Dörtlü Final maçında organizasyonunda büyük bir kriz yaşandı. Biletli Türk taraftarların salona alınmaması, oyuncu ailelerinin mağdur edilmesi ve güvenlik zaafları büyük tepki çekerken, EuroLeague yönetiminden konuyla ilgili olarak özür geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2026 19:53
Euroleague Başkanı ve CEO'su Fenerbahçe Kulübü'nden özür diledi

EuroLeague dörtlü finalinde dün Atina'da oynanan Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçında sahadaki mücadeleden çok EuroLeague yönetiminden kaynaklı yaşanan rezaletler basketbol gündemine damga vurdu.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan EuroLeague Dörtlü Final organizasyonu, Atina'da fiyaskoyla başladı.

Dün akşam oynanan Olympiakos-Fenerbahçe Beko karşılaşması öncesi ve esnasında yaşanan idari ve güvenlik zafiyetleri, turnuva tarihine kara bir leke olarak geçti.

Biletli Türk taraftarların salona alınmaması, oyuncu ailelerinin maruz kaldığı engeller ve salondaki ciddi güvenlik açıkları organizasyonda Türk tarafına kriz yaşattı.

BİLETSİZ YUNAN TARAFTARLAR SALONA ALINDI

Birçok Fenerbahçe taraftarı biletleri olmasına rağmen kapıda yaşanan kargaşa ve hatalar yüzünden Telekom Center'a giremedi. Yunan güvenlik güçlerinin yanı sıra Euroleague görevlilerinin bilet kontrol sistemini doğru kullanamaması nedeniyle kapılarda büyük yığılmalar yaşandı.

Fenerbahçe taraftarlarını salona almayan Yunan yetkililer, Olympiakos taraftarlarını ise bilet sorgulaması yapmadan salona girmesine izin verdi.

Bazı Fenerbahçe taraftarlarının da birlikte geldikleri gruplardan ayrılarak Yunanlılarla bir arada oturtulması güvenlik zafiyeti olarak dikkati çekerken, yaşanan bazı gerginlikler polisin araya girmesiyle büyümeden önlendi.

TÜRK AİLELERİN YERİ GASP EDİLDİ

Skandalın boyutları sadece tribünlerle sınırlı kalmadı. Fenerbahçe Bekolu basketbolcuların ailelerini salona taşıyan araç, Yunan otoritelerinin trafik ve ulaşım koordinasyonunu sağlayamaması sebebiyle salona geç saatte ulaşabildi.

Ailelere ayrılan yerde ise başkalarının oturması ve EuroLeague görevlilerinin herhangi bir müdahalede bulunmaması tepkiyle karşılandı.

FENERBAHÇE KULÜBÜNDEN BÜYÜK TEPKİ

Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, yaşananların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak "Eğer biletli taraftarlarımız dışarıda bekletilirken biletsiz kişilerin salona alındığı doğruysa, bu artık basit bir organizasyon aksaklığı değil; doğrudan taraftar hakkının gaspı ve organizasyon güvenilirliğinin çöküşüdür." ifadelerini kullandı.

Ciritci ayrıca açıklamasında, "EuroLeague'in bu tabloya sadece 'Aksaklık' diyerek geçme lüksü yoktur. Açıklama yapmak, sorumluları belirlemek ve mağdur olan taraftarlara karşı somut bir telafi mekanizması oluşturmak zorundadır. Çünkü dün yaşanan mesele, sadece Fenerbahçe meselesi değildir. Bu, Avrupa basketbolunun itibarı meselesidir." vurgusunda bulundu.

EUROLEAGUE BAŞKANI VE CEO'SU ÖZÜR DİLEDİ

Euroleague Başkanı Bodiroga ve CEO'su Bueno, Fenerbahçe kulübü ve taraftarlarından özür diledi. Bodiroga açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Maçtan önce biletleme şirketiyle iletişim halindeydik. Yaşanan problem, beraber çalıştığımız biletleme şirketinden kaynaklanıyordu. Bu sorunu çözmeye çalışıyorduk, maçtan önce onlarla iletişim halindeydim. Maç başlamadan (bileti olan) tüm Fenerbahçe taraftarlarını salona almak için uğraştık. Günün sonunda herkes salona girebildi. Tabii ki yaşananlar için Fenerbahçe'den ve tüm Fenerbahçe taraftarlarından özür dilerim. Günün sonunda sorunu çözdük, herkes içeri girebildi ama elbette istediğimiz gibi olmadı. Bunun için Fenerbahçe'den ve taraftarlardan özür dilerim."

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
