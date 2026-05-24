CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Paolo Maldini'nin Hakan Safi'ye önerdiği hoca belli oldu!

Paolo Maldini'nin Hakan Safi'ye önerdiği hoca belli oldu!

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin sarı-lacivertlilerde göreve gelmesi halinde İtalyan bir teknik adama sorumluluk vermesi bekleniyor. Bu anlamda Safi'nin Çizme futbolunda önemli bağlantıları olan Paolo Maldini ile görüştüğü aktarılıyor. Son olarak efsane futbol adamı Maldini'nin, Hakan Safi'ye önerdiği isim belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2026 18:08 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2026 18:11
Paolo Maldini'nin Hakan Safi'ye önerdiği hoca belli oldu!

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak seçim öncesi iki başkan adayından biri olan Hakan Safi, çalışmalarını sürdürüyor.

Paolo Maldini'nin Hakan Safi'ye önerdiği hoca belli oldu!

Milan'da gelişim direktörü ve teknik heyet sorumlusu olarak görev almış Paolo Maldini ile bir araya gelen Safi'nin, İtalyan futbol adamından Fenerbahçe'nin futbol planlaması için bir araya geldiği ifade edildi.

Paolo Maldini'nin Hakan Safi'ye önerdiği hoca belli oldu!

İtalyan basınından La Repubblica'ya göre Maldini'nin Fenerbahçe'de görev alması durumunda takımın başına getirmek istediği teknik direktör belli oldu.

Paolo Maldini'nin Hakan Safi'ye önerdiği hoca belli oldu!

57 yaşındaki futbol adamı, yanında daha önce Milan'da birlikte çalıştığı ve bir Serie A şampiyonluğu yaşadığı İtalyan teknik direktör Stefano Pioli'yi getirebilir.

Paolo Maldini'nin Hakan Safi'ye önerdiği hoca belli oldu!

İtalyan teknik adam, Milan'la 2021-22 sezonunda Serie A Şampiyonu olmuştu. 60 yaşındaki teknik adam, Milano kulübüyle çıktığı 240 maçta 1.88'lik puan ortalaması yakalamıştı.

Paolo Maldini'nin Hakan Safi'ye önerdiği hoca belli oldu!

Milan'daki deneyiminin ardından Al Nassr ve Fiorentina'nın başına geçen Pioli, sırasıyla 2.07 ve 1.14'lük puan ortalaması tutturmuştu.

Paolo Maldini'nin Hakan Safi'ye önerdiği hoca belli oldu!

4 Kasım 2025'ten bu yana herhangi bir takım çalıştırmayan Pioli'nin kariyerinde Milan, Al Nassr ve Fiorentina'nın yanı sıra; Salernitana, Modena, Parma, Grosseto, Piacenza, Sassuolo, Chievo Verona, Palermo, Bologna, Lazio ve Inter gibi takımlar var.

Paolo Maldini'nin Hakan Safi'ye önerdiği hoca belli oldu!

İŞTE O HABER

Esenler Erokspor-Çorum FK | CANLI
G.Saray'dan sürpriz hamle! Beşiktaş da istiyordu
DİĞER
Güzelliğinin sırrı belli oldu! Çağla Şıkel'in annesi sosyal medyayı salladı
CHP'de "tahliye" kaosu! Kılıçdaroğlu'nun avukatı Genel Merkez'e girdi: Özgür Özel önce sokakları kaşıdı sonra binadan ayrıldı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yıldız isim Trabzonspor'a veda etti!
Boca'dan Trabzonspor'a transfer yanıtı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yıldız isim Trabzonspor'a veda etti! Yıldız isim Trabzonspor'a veda etti! 18:34
Cimbom'un gündeminde 2 Senegalli var! Cimbom'un gündeminde 2 Senegalli var! 18:14
Maldini'nin Safi'ye önerdiği hoca belli oldu! Maldini'nin Safi'ye önerdiği hoca belli oldu! 18:07
G.Saray'dan Lukas Podolski'ye teşekkür! G.Saray'dan Lukas Podolski'ye teşekkür! 16:49
Osman Aşkın Bak'tan Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz'a tebrik! Osman Aşkın Bak'tan Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz'a tebrik! 16:36
Alaba'dan Beşiktaş'a yeşil ışık! Alaba'dan Beşiktaş'a yeşil ışık! 16:22
Daha Eski
1. Lig play-off finalinin VAR'ı belli oldu! 1. Lig play-off finalinin VAR'ı belli oldu! 16:00
VakıfBank'tan ayrılık açıklaması! VakıfBank'tan ayrılık açıklaması! 15:40
G.Saray ve Frankfurt arasında Can Uzun pazarlığı G.Saray ve Frankfurt arasında Can Uzun pazarlığı 15:28
Fenerbahçe'den sürpriz kanat hamlesi! Fenerbahçe'den sürpriz kanat hamlesi! 14:53
West Ham United - Leeds United maçı bilgileri West Ham United - Leeds United maçı bilgileri 14:39
Tottenham - Everton FC maçı bilgileri Tottenham - Everton FC maçı bilgileri 14:27