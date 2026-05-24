Paolo Maldini'nin Hakan Safi'ye önerdiği hoca belli oldu!
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin sarı-lacivertlilerde göreve gelmesi halinde İtalyan bir teknik adama sorumluluk vermesi bekleniyor. Bu anlamda Safi'nin Çizme futbolunda önemli bağlantıları olan Paolo Maldini ile görüştüğü aktarılıyor. Son olarak efsane futbol adamı Maldini'nin, Hakan Safi'ye önerdiği isim belli oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2026 18:08 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2026 18:11
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak seçim öncesi iki başkan adayından biri olan Hakan Safi, çalışmalarını sürdürüyor.
Milan'da gelişim direktörü ve teknik heyet sorumlusu olarak görev almış Paolo Maldini ile bir araya gelen Safi'nin, İtalyan futbol adamından Fenerbahçe'nin futbol planlaması için bir araya geldiği ifade edildi.
İtalyan basınından La Repubblica'ya göre Maldini'nin Fenerbahçe'de görev alması durumunda takımın başına getirmek istediği teknik direktör belli oldu.
57 yaşındaki futbol adamı, yanında daha önce Milan'da birlikte çalıştığı ve bir Serie A şampiyonluğu yaşadığı İtalyan teknik direktör Stefano Pioli'yi getirebilir.
İtalyan teknik adam, Milan'la 2021-22 sezonunda Serie A Şampiyonu olmuştu. 60 yaşındaki teknik adam, Milano kulübüyle çıktığı 240 maçta 1.88'lik puan ortalaması yakalamıştı.
Milan'daki deneyiminin ardından Al Nassr ve Fiorentina'nın başına geçen Pioli, sırasıyla 2.07 ve 1.14'lük puan ortalaması tutturmuştu.
4 Kasım 2025'ten bu yana herhangi bir takım çalıştırmayan Pioli'nin kariyerinde Milan, Al Nassr ve Fiorentina'nın yanı sıra; Salernitana, Modena, Parma, Grosseto, Piacenza, Sassuolo, Chievo Verona, Palermo, Bologna, Lazio ve Inter gibi takımlar var.