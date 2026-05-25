Galatasaray'da rota Kingsley Coman! Transferde Sane detayı
Yeni sezon için transferde gaza basan Galatasaray, dünya futbolunun dikkat çeken isimlerinden Kingsley Coman'ı radarına aldı. Şampiyonlar Ligi sahnesine yeniden çıkmaya hazırlanan tecrübeli yıldızın, eski takım arkadaşı Leroy Sane ile aynı formayı giymeye olumlu yaklaştığı iddia edildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2026 06:50
SANE İLE BULUŞMAYA SICAK
Leroy Sane ile Bayern Münih'te beraber oynayan Coman'ın eski takım arkadaşıyla yeniden aynı kulüpte buluşmaya sıcak baktığı belirtildi.
Kingsley Coman, Al Nassr'da sezonu şampiyon tamamladı. Fransız yıldız 4-1 kazandıkları Damac maçında takımının ikinci golünü kaydetti.
BU SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Al Nassr formasıyla 41 resmi maça çıkan Kingsley Coman, 16 gol ve 12 asist ile takımına katkı sağladı.
