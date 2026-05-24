Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig'e yükseldi!

Trendyol 1. Lig Yükselme Play-off final maçında Esenler Erokspor ile Arca Çorum FK kozlarını paylaştı. Heyecan dolu mücadeleden Çorum FK, 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu galibiyetle Çorum FK, Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım oldu. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2026 18:52 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2026 22:02
Trendyol 1. Lig Yükselme Play-off final maçı büyük bir heyecana sahne oldu. Esenler Erokspor ile Arca Çorum FK'nın Konya'da karşı karşıya geldiği maçtan Çorum FK 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Çorum FK bu sonuçla Süper Lig bileti alan son takım oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR:

15. dakikada sağ kanatta pası alan Fredy topla ceza sahası içerisine girdi. Fredy'nin pasında karşı karşıya kalan Mame Thiam'ın şutunda kaleci Ertuğrul topu çeldi.

19. dakikada sol kanatta topla buluşan Kayode'nin pasında ceza sahasına giren Faye kaleciyle karşı karşıya kaldı. Faye'nin şutunda savunma araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

20. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Oğuz Gürbulak'ın şutu auta gitti.

34. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği top Fredy'nin önünde kaldı. Fredy'nin şutunda kaleci Ertuğrul topu kornere çeldi.

37. dakikada sol kanatta topu alan Oğuz Gürbulak'ın ortasında ceza alanı içerisinde topa yükselen Serdar Gürler'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

40. dakikada sol kanatta topla buluşan Mame Thiam ceza sahasının çaprazından içeri girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Thiam'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

53. dakikada Pedrinho'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerinde topla buluşan Mame Thiam'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 0-2

84. dakikada savunmadan seken top ceza sahası içerisinde Berat Luş'un önünde kaldı. Berat şutunda kaleci Sehic meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90+2. dakikada ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Faye'nin röveşatasını kaleci İbrahim Sehic çeldi.

90+3. dakikada köşe vuruşu kullanmaya hazırlanan Kanga itirazları sonrası kırmızı kart gördü.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

