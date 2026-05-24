Başkan Erdoğan'dan Arca Çorum FK için tebrik mesajı!

Trendyol 1. Lig Play-off final maçında Esenler Erokspor ile Arca Çorum FK karşı karşıya geldi. Konya'da oynanan maçtan Arca Çorum FK 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Çorum FK bu skorla Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Arca Çorum FK camiasına bu başarıdan dolayı tebrik mesajı geldi. Erdoğan paylaşımında, "Trendyol 1. Lig play-off final mücadelesini kazanarak bu yıl Süper Lig'e yükselen son takım olan Arca Çorum FK'yı, Çorum FK camiasını ve tüm Çorumlu kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

