CANLI ALTIN FİYATLARI | Haftaya primle başlayan standart altın, salı seansında kâr satışları ve küresel piyasalardaki dengelenmeyle yönünü aşağı çevirdi. KMKTP'de standart altın, gün içerisinde en düşük 6 milyon 123 bin 999 lira, en yüksek ise 6 milyon 161 bin 899 lira bantları arasında işlem gördü. Kapanışa doğru gelen işlemlerle birlikte günü yüzde 1,2 oranında değer kaybıyla kapatan kıymetli maden, seansı 6 milyon 134 bin lira seviyesinde noktaladı. Peki 29 Temmuz Çarşamba günü altında son durum ne? FED baskısının ibreyi aşağı çevirmesinin ardından canlı altın fiyatlarını sizler için derledik.

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.145,88 ₺ GRAM ALTIN SATIŞ: 6.146,86 ₺

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 29 TEMMUZ 2026

◼ABD Doları: 47,38 (Alış) - 47,40 (Satış)

◼EURO: 54,02 (Alış) - 54,06 (Satış)

◼STERLİN: 63,03 (Alış) - 63,07 (Satış)

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 34 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda 4 bin 34 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,2 düşüşle 6 milyon 134 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,13, bileşik getirisi yüzde 41,76 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 47,2568, satışta 47,4461 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 47,2351, satışta 47,4243 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda Salı günü kapanışı itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1393, sterlin/dolar paritesi 1,3300 ve dolar/yen paritesi 163,8 düzeyinde seyrediyor. Londra'da ekim vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 4,3 azalışla 82,2 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 29 TEMMUZ 2026

▶ Gram Altın Alış: 6.145,87 ₺

▶Gram Altın Satış: 6.146,86 ₺

▶Çeyrek Altın Alış: 9.993,00 ₺

▶Çeyrek Altın Satış: 10.065,00 ₺

▶Yarım Altın Alış: 19.987,00 ₺

▶Yarım Altın Satış: 20.131,00 ₺

▶Tam Altın Alış: 39.173,73 ₺

▶Tam Altın Satış: 39.947,69 ₺

▶Ata Altın Alış: 40.397,91 ₺

▶Ata Altın Satış: 41.418,16 ₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.568,64 ₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.614,97 ₺

▶Gümüş Alış: 88,08 ₺

▶Gümüş Satış: 88,19 ₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 29 Temmuz Çarşamba günü saat 06.10 itibarıyla alınmıştır.