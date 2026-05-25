Fenerbahçe'den Mohamed Salah operasyonu! Kesenin ağzı açıldı
Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek seçimlerde başkan adayılığını açıklayan Aziz Yıldırım ile Hakan Safi, Liverpool'a veda eden Mohamed Salah için düğmeye bastı. İki aday da 33 yaşındaki yıldızı ikna etmek için kesenin ağzını sonuna kadar açtı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2026 06:50
Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri kabul etmeyen ve Avrupa'da kalıp yarışmacı bir takımda kalmak isteyen 33 yaşındaki Salah'a Milan ve İnter'in yanı sıra; Atletico Madrid'in de ilgisinin olduğu belirtildi.
KLOPP'LA YILDIZLAŞTI
Liverpool'dan önce Chelsea, Fiorentina ve Roma gibi takımlarda forma giyen Salah, asıl patlamayı Jürgen Klopp önderliğinde yaşadı. Alman teknik adam, Mısırlı oyuncuyu Liverpool'da dünya yıldızı haline getirdi.
9 YILDIR LIVERPOOL'DA
Liverpool, Mohamed Salah'ı 2017 yaz transfer döneminde Roma'dan 42 milyon euroya kadrosuna kattı. 9 sezon boyunca Merseyside ekibinde forma giyen Mısırlı oyuncu, 1 yıl daha kontratı olmasına rağmen gençleşme operasyonu nedeniyle Liverpool'dan gönderildi.
4 KEZ GOL KRALI OLDU
Salah, sağ kanat oyuncusu olmasına rağmen, görev yaptığı 9 sezonun 4'ünde Premier Lig'i gol kralı olarak tamamladı. Mısırlı, 2017-18'de Premier Lig'de sezonun oyuncusu olurken, 1 Şampiyonlar Ligi, 2 Premier Lig şampiyonluğu, 1 UEFA Süper Kupa ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu da yaşadı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.