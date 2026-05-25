Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'den Mohamed Salah operasyonu! Kesenin ağzı açıldı

Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek seçimlerde başkan adayılığını açıklayan Aziz Yıldırım ile Hakan Safi, Liverpool'a veda eden Mohamed Salah için düğmeye bastı. İki aday da 33 yaşındaki yıldızı ikna etmek için kesenin ağzını sonuna kadar açtı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2026 06:50
6-7 Haziran'da olağanüstü seçimli genel kurula gidecek olan Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi, transferde ortak noktada buluştu. İki adayın da sarı-lacivertli formayı giydirmek istediği isim; Liverpool'a cumartesi günü veda eden Mısırlı süper star Mohamed Salah...

Africa Foot'un haberine göre; hem Yıldırım hem de Safi, 33 yaşındaki yıldızın menajeriyle irtibata geçti ve projelerini anlattı. İkili ayrıca; oyuncuyu ikna etmek için kesenin ağzını açtı.

EN YÜKSEK TEKLİF F.BAHÇE'DEN

Haberde; Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin Mohamed Salah'a bonuslar ve imza parası hariç net 12 milyon euro maaş teklif ettiği bilgisi paylaşıldı. Haberin detayında ise; "Fenerbahçe başkan adayları oyuncuya Avrupa'daki en yüksek maaşı teklif etti" ifadeleri yer aldı.

Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri kabul etmeyen ve Avrupa'da kalıp yarışmacı bir takımda kalmak isteyen 33 yaşındaki Salah'a Milan ve İnter'in yanı sıra; Atletico Madrid'in de ilgisinin olduğu belirtildi.

KLOPP'LA YILDIZLAŞTI

Liverpool'dan önce Chelsea, Fiorentina ve Roma gibi takımlarda forma giyen Salah, asıl patlamayı Jürgen Klopp önderliğinde yaşadı. Alman teknik adam, Mısırlı oyuncuyu Liverpool'da dünya yıldızı haline getirdi.

9 YILDIR LIVERPOOL'DA

Liverpool, Mohamed Salah'ı 2017 yaz transfer döneminde Roma'dan 42 milyon euroya kadrosuna kattı. 9 sezon boyunca Merseyside ekibinde forma giyen Mısırlı oyuncu, 1 yıl daha kontratı olmasına rağmen gençleşme operasyonu nedeniyle Liverpool'dan gönderildi.

4 KEZ GOL KRALI OLDU

Salah, sağ kanat oyuncusu olmasına rağmen, görev yaptığı 9 sezonun 4'ünde Premier Lig'i gol kralı olarak tamamladı. Mısırlı, 2017-18'de Premier Lig'de sezonun oyuncusu olurken, 1 Şampiyonlar Ligi, 2 Premier Lig şampiyonluğu, 1 UEFA Süper Kupa ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu da yaşadı.

