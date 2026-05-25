Fenerbahçe'den Mohamed Salah operasyonu! Kesenin ağzı açıldı

6-7 Haziran'da olağanüstü seçimli genel kurula gidecek olan Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi, transferde ortak noktada buluştu. İki adayın da sarı-lacivertli formayı giydirmek istediği isim; Liverpool'a cumartesi günü veda eden Mısırlı süper star Mohamed Salah...

Africa Foot'un haberine göre; hem Yıldırım hem de Safi, 33 yaşındaki yıldızın menajeriyle irtibata geçti ve projelerini anlattı. İkili ayrıca; oyuncuyu ikna etmek için kesenin ağzını açtı.