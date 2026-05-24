Icardi'ye Komşu'dan transfer teklifi!
Galatasaray'da Mauro Icardi ile ilgili yaşanan gelişmeler merakla takip edilirken dünyaca ünlü İtalyan gazeteci, yıldız santrfora Yunanistan'dan gelen teklifi duyurdu. İşte sarı-kırmızılıları endişelendiren o teklif ve Icardi'nin geleceğine dair yaşanan sıcak gelişmeler...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2026 01:30 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2026 01:32
"JUVENTUS'UN İLGİSİ DOĞRU"
"Ocak ayında Juventus'un onunla ilgilendiğini olduğunu biliyoruz ama bu ilgi daha ileri bir görüşmeye taşınmadı. Bunun dışında şu ana kadar herhangi bir İtalyan kulübüyle somut bir gelişme yaşanmadı. Icardi, Galatasaray ile anlaşamazsa o zaman hakkında daha somut adımlar atılabilir."
"İTALYA'YA DÖNMEK İSTER AMA..."
"Kendisi İtalya'ya dönmeyi çok ister ama doğru şartların ve uygun ortamın oluşması gerekiyor."
"OLYMPIAKOS'U REDDETTİ"
"Icardi'ye Olympiakos'tan bir teklif geldi ve bunu reddetti. Üst seviyeyi korumak istiyor; bu yüzden şu anda önüne gelen her projeyi kabul etmiyor."
