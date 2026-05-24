Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'dan orta sahaya Senegalli takviye!

Yeni sezon öncesi orta saha hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarında rotasını Senegal'e çevirdi. Sarı-kırmızılıların listesinde iki dikkat çekici isim öne çıkıyor: Pape Gueye ve Habib Diarra. Yönetimin, iki oyuncunun da transfer şartlarını yakından takip ettiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2026 18:15 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2026 18:26
Orta saha hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarında rotasını Senegal'e çevirdi. Sarı-kırmızılıların gündeminde Pape Gueye ile Habib Diarra bulunuyor.

VILLARREAL 40 MİLYON EURO İSTİYOR

Villarreal forması giyen Pape Gueye'nin adı daha önce devre arası transfer döneminde de Galatasaray ile anılmıştı. 27 yaşındaki oyuncunun, sarı-kırmızılı kulübe transfer olmaya olumlu yaklaştığı ifade ediliyor. Ancak İspanyol temsilcisinin deneyimli orta saha için yaklaşık 40 milyon euro'luk bir bonservis talep ettiği belirtiliyor.

SUNDERLAND'IN TALEBİ 30 MİLYON EURO

Öte yandan Sunderland'de oynayan Habib Diarra, geçtiğimiz sezonda beklediği kadar forma şansı bulamadı. İngiliz ekibi genç futbolcuyu sezon başında 31,5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. TRT Spor'un haberine göre 22 yaşındaki oyuncu için şu anda konuşulan bonservisin 30 milyon euro seviyesinde olduğu aktarılıyor.

KESENİN AĞZI AÇILACAK

Galatasaray yönetiminin, yaz transfer dönemindeki bütçesinin önemli bir kısmını orta saha bölgesine yapılacak takviyeler için kullanmayı planladığı da gelen bilgiler arasında.

