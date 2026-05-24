Galatasaray'dan orta sahaya Senegalli takviye!
Yeni sezon öncesi orta saha hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarında rotasını Senegal'e çevirdi. Sarı-kırmızılıların listesinde iki dikkat çekici isim öne çıkıyor: Pape Gueye ve Habib Diarra. Yönetimin, iki oyuncunun da transfer şartlarını yakından takip ettiği öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2026 18:15 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2026 18:26
KESENİN AĞZI AÇILACAK
Galatasaray yönetiminin, yaz transfer dönemindeki bütçesinin önemli bir kısmını orta saha bölgesine yapılacak takviyeler için kullanmayı planladığı da gelen bilgiler arasında.
