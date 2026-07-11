Dünya futbolunun en prestijli organizasyonunda çeyrek final heyecanı tüm hızıyla sürüyor. J Grubu'nu kayıpsız tamamlayan Arjantin, eleme turlarında zorlansa da kritik galibiyetlerle son sekiz takım arasına adını yazdırdı. İsviçre ise grup aşamasındaki başarılı performansını eleme turlarına taşıyarak uzun yıllar sonra çeyrek final oynama hakkı elde etti. Lionel Messi ile Granit Xhaka'nın kaptan olarak sahaya çıkacağı mücadele, iki takım arasındaki Dünya Kupası rekabetine yeni bir sayfa ekleyecek. Arjantin-İsviçre maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Martinez, Tagliafico, Paredes, de Paul, MacAlister, Enzo, Messi, Alvarez.

İsviçre: Kobel, Elvedi, Zakaria, Akanji, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Sow, Rieder, Embolo, Ndoye.

ARJANTİN-İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finali kapsamındaki Arjantin-İsviçre maçı, 12 Temmuz Pazar günü oynanıyor.

ARJANTİN-İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA?

Kansas City Stadı'nda oynanacak çeyrek final mücadelesi Türkiye saati ile 04.00'te başladı.

ARJANTİN-İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Arjantin-İsviçre karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

ARJANTİN-İSVİÇRE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasını Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pedro Pinheiro yönetiyor. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ile Luciano Maia üstleniyor.

ARJANTİN ÖNE GEÇTİ