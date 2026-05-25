Galatasaray'ın yıldızına Benfica kancası! Transferde dev ısrar
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da şampiyonluğun ardından takımdaki yıldız isimlere transferde yoğun bir talep söz konusu. Sarı-kırmızılılarda son olarak o fubolcu için Portekiz devi Benfica'nın devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2026 11:35
Takvim'in haberine göre; Portekiz devi Benfica, Galatasaray'ın milli oyuncusu Yunus Akgün'ü transfer etmek için büyük uğraş veriyor.
Daha önce de sarı-kırmızılıların kapısını çalan Benfica'nın rakamı yükselteceği öğrenildi.
2018 yılından beri Galatasaray'da forma giyen 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun kulübüyle sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor. Sarı-kırmızılıların 26. şampiyonluğunda pay sahibi olan Yunus Akgün, 42 karşılaşmada 10 gol atarken 11 asist yaptı.
Galatasaray Yönetimi, Yunus için astronomik bir teklif gelmediği sürece satışa sıcak bakmıyor.
