İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'a Japon kaleci

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda yedek bir kalecinin transfer edilmesi planlanırken Japon kaleci Zion Suzuki'nin ismi ön plana çıktı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2026 09:20
Geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Cimbom'da takviye yapılması beklenen mevkilerden birisi de kaleci hattı.
Sarı-kırmızılılar, Uğurcan Çakır'ın yanına yedek olarak etkili bir ismi kadrosuna katmak istiyor.
Son olarak Posta'nın derlediği habere göre; İtalyan basını, Cimbom'un Parma'da oynayan Japon kaleci Zion Suzuki için nabız yokladığını yazdı.
23 yaşındaki 1.90'lık kaleciyle Bayern Münih ve Manchester United'ın da ilgilendiği haberde yer aldı.
Ancak Galatasaray yönetiminin çoğunlukla yedek kalacak bir kaleciye 20 milyon euro bonservis ödemesinin pek mantıklı olmadığı belirtiliyor.