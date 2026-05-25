Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi transferde üzen haber! Robertson...
Süper Lig devlerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Andrew Robertson ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Liverpool'a veda eden İskoç yıldız hakkında transferde ezeli rakipleri üzen haberi, ünlü gazeteci duyurdu. İşte tüm detaylar...
25 Mayıs 2026 11:13
32 yaşındaki futbolcunun transferinin kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiği ifade edildi.
Tottenham Premier Lig'in son haftasında Everton'ı 1-0 mağlup ederek ligde kalmayı başarmıştı.
Bu sezon Liverpool formasıyla 36 karşılaşmada görev alan Robertson, yaklaşık 2000 dakika sahada kaldı ve 3 gol ile 2 asistlik katkı sağladı.
İskoçya Milli Takımı'nda ise kaptanlık yapan deneyimli oyuncu, milli formayla çıktığı 92 maçta 4 gol kaydetti.
Kariyerinde önemli başarılara imza atan Robertson, Liverpool ile iki Premier Lig şampiyonluğu ve bir UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamıştı.
