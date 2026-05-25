Fenerbahçe'de Edson Alvarez ne yapacağını şaşırdı!
Fenerbahçe'de kiralık olarak forma terleten Edson Alvarez'in geleceği adeta yılan hikayesine döndü. Meksikalı futbolcu takımı, West Ham United'ın küme düşmesi sonrası ne yapacağını şaşırdı. İşte detaylar...
25 Mayıs 2026 16:17
Fenerbahçe'de kiralık olarak forma terleten Edson Alvarez, geride kalan sezonun büyük bir bölümünde sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
Kanarya'da formsuz durumu nedeniyle futbolcunun satın alma opsiyonunun kullanılması beklenmiyor.
Meksiksalı futbolcunun geleceği ise büyük bir belirsizlik taşıyor.
Marca'da yer alan habere göre; Alvarez kulübü West Ham'ın küme düşmesi nedeniyle Championship'te forma giymek istemiyor. Bu nedenle oyuncu takımından ayrılabilir.
Yer alan haberde futbolcunun eski kulübü Ajax'a veya ülkesinin takımı Monterrey'e gidebileceği yazıldı.
Ayrıca haberde futbolcu için Dünya Kupası'nın kendisini yeniden gösterebilmek ve Avrupa'da kalabilmek adına önemli bir fırsat olduğu belirtildi.