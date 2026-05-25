Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'den Farioli hamlesi!
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'den yapılacak seçim öncesi flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Safi'nin son olarak Portekiz'de Porto'yu lig şampiyon yapmayı başaran Francesco Farioli'yi gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar...
25 Mayıs 2026 13:59
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde başkanlık seçimi gerçekleşecek.
Bu başkanlık seçimlerinde aday olan Hakan Safi'den flaş hamleler gelmeye devam ediyor.
Safi göreve gelmesi halinde sorumluluk vereceği teknik adam konusunda çalışmalarını yürütüyor.
Son olarak Hakan Safi için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Milliyet'in haberine göre; Maldini'nin çok iyi arkadaşı olduğunu ve kendisine danışmanlık yapacağını daha önce açıklayan Safi'nin hoca adayının Porto'yu şampiyon yapan Francesco Farioli olduğu aktarıldı.
Ziyaretlerinde 'Türkiye'yi tanıyan, bilen bir hoca istiyoruz' vurgusu yapan Safi'nin, daha önce ülkemizde Corendon Alanyaspor ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü çalıştıran İtalyan çalıştırıcıyı çok istediği vurgulandı.
Fenerbahçe'de seçim süreci bu doğrultuda sarı-lacivertli taraftarlar tarafından yoğun bir ilgiyle takip ediliyor.