Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer savaşı başladı! Milan'ın yıldızı için...
Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki ezeli rekabet transfer yarışına da yansıdı. İki İstanbul devinin son olarak Milan'dan o yıldızı gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2026 15:33
Massimiliano Allegri yönetimindeki İtalyan ekibi, son haftalarda yaşadığı puan kayıpları sonrası ligi 5. sırada bitirdi.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, sezon sonunda kadroda değişime gitmesi beklenen Milan'da ayrılığı gündeme gelen isimlerden biri de Strahinja Pavlovic oldu.
Haberde, 25 yaşındaki savunma oyuncusunun takımdan ayrılabileceği belirtildi.
Pavlovic için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Manchester United'ın da devrede olduğu ifade edildi.
Geride kalan sezonda Milan formasıyla 38 maça çıkan Pavlovic, 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen başarılı stoperin, İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
