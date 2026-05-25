Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Paolo Maldini'den Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi ile paylaşım!

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2026 21:32 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2026 22:15
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'da sarı-lacivertli ekibin başkan adaylarından Hakan Safi ile Paolo Maldini görüştü. Maldini, o anları resmi sosyal medya hesabından paylaşırken "İstanbul'da Hakan Safi ile harika vakit geçirdik. Güçlü bir futbol zihni, tutkulu bir lider ve en önemlisi gerçek bir dost. Futbol üzerine harika sohbetler ettik ve gelecekte birlikte daha pek çok an paylaşmaya devam edeceğimizden eminim." Notunu düştü.

LEAO'DAN YORUM GELDİ

Fenerbahçe ile ismi transfer iddialarında anılan Milan futbolcusu Rafael Leao, Maldini'nin paylaşımına 'Legend' (Efsane) yorumunu yaptı.

İŞTE O PAYLAŞIM

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
