Hakan Safi'den heyecanlandıran transfer açıklaması! "Bugün yaptığımız 2 görüşme..."

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi açıklamalarda bulundu.

İŞTE HAKAN SAFİ'NİN AÇIKLAMALARI

"YAPTIĞIMIZ 2 TRANSFER GÖRÜŞMESİ..."

"Bugün yaptığımız iki transfer görüşmesi sanki buradaki salona yansımış."

"MUTLAKA ŞAMPİYON YAPACAĞIZ"

Fenerbahçe'yi gelecek sezon mutlaka şampiyon yapacağız.

"Yıldız oyuncu alamazsınız" diyenler oluyor, alacağız!"

"Tribünlerimiz kapatılmayacak, taraftarlarımızın kombineleri iptal edilmeyecek.Bu kulübün sahibi taraftarıdır ve taraftarın olacaktır."

"2018 yılında Fenerbahçe'yi gelirleri temlikli ve FFP kıskacında bırakanların, bugünkü finansal fair play hassasiyeti hepimizi duygulandırıyor. Muhalefetteyken "Ramos ve Benzema'yı al, sana yakışan bu." diyenler, aday olduklarında "Bu iş yıldız ile olmaz." diyor. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum."

"Euroleague yönetimine seslenmek istiyorum: Fenerbahçe, Eurloeague'in ortağıdır. Onlar bize mahkum. Alternatifler var, bilgileri olsun. Hepsine büyüklüğümüzü hatırlatacağız."

"Fenerbahçe'ye zarar vermeye kalkan kim varsa kökünü kazıyacağız."

"KİMSE ALEYHİMİZE YAPI KURAMAZ, BENİM OLDUĞUM YERDE YAPIYI BEN KURARIM"

"Tarihin en iyi kadrosunu kurduktan sonra saha dışında mücadele edeceğiz. Hocamızı ve oyuncularımızı kimseye yedirmeyeceğiz. Ben görevdeyken yapı kuranlara geçit vermeyeceğiz."