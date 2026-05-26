İngiliz basınından flaş Galatasaray iddiası! Orta saha Ada'dan

Sarı-kırmızılılar ara transfer döneminde de nabız yokladığı West Ham'ın 31 yaşındaki Çekyalı orta sahası Tomas Soucek ile görüşüyor. İngiliz basınına göre Galatasaray'ın sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan futbolcu ile görüşmelere başladığı iddia edildi. İngiltere Premier Lig'de küme düşen West Ham, mali açıdan küçülmeye gidecek ve oyuncularının bir kısmı takımdan ayrılacak. 3 MİLYON EURO ALIYOR Bu isimlerin başında da Soucek geliyor. Hem sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalması hem de alt ligde forma giymek istememesi nedeniyle Çekyalı oyuncu önündeki seçenekleri değerlendirecek. Senelik 3 milyon euro'luk maaşından çıkmak isteyen West Ham, gelirleri azaldığı için kendisine kaynak yaratmaya çalışacak. Bu nedenle Soucek'in ayrılması iki taraf için de olumlu olacak. Bunu fırsat bilen sarı-kırmızılılar, daha önce de temas kurduğu başarılı oyuncu ile büyük bir mesafe kat etmiş durumda.