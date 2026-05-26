Galatasaray'dan Camavinga bombası! İşte transfer formülü
Galatasaray, gelecek sezonda üst üste 5. kez şampiyonluğa ulaşmak ve Devler Ligi'nde başarı yakalamak için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda Real Madrid'in yıldız ismi Eduardo Camavinga için harekete geçtiği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2026 06:50
Sarı kırmızılı yönetimin, Real Madrid'in Fransız dinamosu Eduardo Camavinga için baskıyı artırdığı öne sürüldü.
Real Madrid ile 2029'a kadar sözleşmesi olan 23 yaşındaki merkez orta saha için Aslan'ın satın alma opsiyonlu kiralama formülü dahil tüm opsiyonları aktifleştirdiği dile getirildi.
Değeri 50 milyon euro olan Camavinga ön libero ve sol bekte de görev yapabiliyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.