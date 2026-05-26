Ahmed Kutucu'ya Süper Lig kancası! Galatasaray'dan bonservisinde indirim isteyecekler

Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılarda yeni transferler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor. Bu doğrultuda Cimbom'un yeni sezon transfer planlamasında yer almayan Ahmed Kutucu için flaş bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2026 06:50
Gelecek sezon daha iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Göztepe, Galatasaray'ın gelecek sezon planlamasında yer vermediği Ahmed Kutucu için harekete geçti.

İzmir ekibinin yönetimi, milli futbolcu için sarı-kırmızılı yöneticilerle görüştü.

Galatasaray, birçok Süper Lig kulübünün de ilgilendiği 26 yaşındaki kanat oyuncusu için Göztepe'den gelen teklifi değerlendirmeye alacak.

İzmir temsilcisi, bonservis bedelinde kolaylık sağlanması için Galatasaray'dan indirim talep edecek.

GÖZ GÖZ'E SICAK BAKIYOR

Düzenli forma şansı bulmakta zorlanan ve sınırlı sürelerde de etkili olamayan Ahmed Kutucu, Süper Lig'den kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor.

Göztepe'ye sıcak bakan tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da tüm kulvarlarda 36 maça çıkmış, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Ancak bu performansına rağmen toplamda sadece 1173 dakika süre alabilmişti.

Piyasa değeri 3 milyon euro olan Ahmed'in Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor.

