Ahmed Kutucu'ya Süper Lig kancası! Galatasaray'dan bonservisinde indirim isteyecekler
Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılarda yeni transferler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor. Bu doğrultuda Cimbom'un yeni sezon transfer planlamasında yer almayan Ahmed Kutucu için flaş bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2026 06:50
İzmir temsilcisi, bonservis bedelinde kolaylık sağlanması için Galatasaray'dan indirim talep edecek.
GÖZ GÖZ'E SICAK BAKIYOR
Düzenli forma şansı bulmakta zorlanan ve sınırlı sürelerde de etkili olamayan Ahmed Kutucu, Süper Lig'den kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor.
Göztepe'ye sıcak bakan tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da tüm kulvarlarda 36 maça çıkmış, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.
Ancak bu performansına rağmen toplamda sadece 1173 dakika süre alabilmişti.
Piyasa değeri 3 milyon euro olan Ahmed'in Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor.
