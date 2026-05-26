Milan'ı seneler sonra şampiyon yapan ikili Fenerbahçe'de buluşacak
Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Safi'nin Paolo Maldini ile görüşmesi sonrası İtalyan basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Maldini'nin Milan'da görev yaptığı dönemde birlikte çalıştığı Teknik Direktör Stefano Pioli ile yeniden bir araya gelebileceği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2026 06:50
KAMPANYADA GÜÇLÜ BİR FİGÜR
Haberin içeriğinde ise; "Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, yeni sportif direktörlük görevi için Maldini ile önce İtalya'da, ardından Türkiye'de birkaç görüşme gerçekleştirdi.
İtalyan efsanesi, Hakan Safi'nin seçim kampanyasında güçlü bir figür.
Paolo Maldini de Fenerbahçe ile görüşmelerde olduğu doğruladı ve İstanbul'da teknik direktör Stefano Pioli ile yeniden bir araya gelebileceğini bildiriyor.
İkili 2019'dan 2024'e kadar AC Milan'da birlikte görev yaptı. Dolayısıyla ikilinin güçlü bir geçmişi var. Fenerbahçe için hazırlar" ifadeleri kullanıldı.
