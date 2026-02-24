CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol PFDK'den Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu'na 15 gün hak mahrumiyeti cezası!

PFDK'den Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu'na 15 gün hak mahrumiyeti cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol 1. Lig ekibi Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün başkanı Sedat Tahiroğlu'na ceza verdi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 13:33
PFDK'den Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu'na 15 gün hak mahrumiyeti cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol 1. Lig ekibi Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün başkanı Sedat Tahiroğlu'na 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre kulüp, çeşitli sebeplerden 985 bin lira para cezasına çarptırılırken Tahiroğlu, kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

Kurul, Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ve antrenör Burak Ulu'ya müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle birer müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 40'ar bin lira para cezası verirken antrenör Musa Bilgin'e ise çeşitli nedenlerden 1 ay hak mahrumiyeti ve 40 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

PFDK, Ankara Keçiörengücü sporcusu Wellington Ferreira Nascimento'ya 1 maç men ve 20 bin lira para cezası verirken futbolculardan İbrahim Akdağ ile Odise Roshi'ye ise çeşitli nedenlerden 40'ar bin lira para cezası kesti.

Serikspor'a farklı ihlallerden dolayı 230 bin lira para cezası uygulanırken kulüp görevlisi Serdar Karakoyun ve antrenör Branimir Petrovic, çeşitli sebeplerden 1 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı. Petrovic'e ayrıca 20 bin lira para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Erzurumspor FK 110 bin lira para cezası alırken kurul, antrenör Serkan Zaimoğlu'na ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 80 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

PFDK, Bandırmaspor görevlisi Oktay Karadağ'a çeşitli sebeplerden 15 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin lira para cezası verdi.

Farklı ihlaller nedeniyle SMS Grup Sarıyer'e 320 bin, Sakaryaspor'a ise 110 bin lira para cezası uygulandı.

F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası...
Stoper sıkıntısı! Tedesco o isimlere görev verecek
DİĞER
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
MHP lideri Devlet Bahçeli'den MEB'e tebrik 168 kafaya tepki: Ramazan genelgesinin neresi yanlış!
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Montella'dan Juventus maçı öncesi Osimhen sözleri!
Çağrı Balta imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Basketbol milli takımlarına yeni sponsor! Basketbol milli takımlarına yeni sponsor! 13:02
Altekma'nın konuğu Gebze! Altekma'nın konuğu Gebze! 12:54
Stoper sıkıntısı! Tedesco o isimlere görev verecek Stoper sıkıntısı! Tedesco o isimlere görev verecek 12:46
Trabzonspor'un golcüleri! Trabzonspor'un golcüleri! 12:43
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray! 12:34
N. Forest-F.Bahçe maçına İtalyan hakem! N. Forest-F.Bahçe maçına İtalyan hakem! 12:24
Daha Eski
Özbelsan Sivasspor'da galibiyet hasreti bitti! Özbelsan Sivasspor'da galibiyet hasreti bitti! 10:06
G.Saray'a 23'lük orta saha! Bonservisi dudak uçuklattı G.Saray'a 23'lük orta saha! Bonservisi dudak uçuklattı 10:16
Fenerbahçe Beko'nun rakibi Partizan! Fenerbahçe Beko'nun rakibi Partizan! 10:28
Galatasaray Çağdaş Faktoring'in rakibi Basket Landes! Galatasaray Çağdaş Faktoring'in rakibi Basket Landes! 10:35
Inter-Bodo Glimt maçı hangi kanalda? Inter-Bodo Glimt maçı hangi kanalda? 10:37
G.Saray Juventus'un yıldızını istiyor! G.Saray Juventus'un yıldızını istiyor! 10:42