Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Türkiye-Romanya play-off maçı öncesi Florin Bratu açıklamalar yaptı!

Romanya Milli Takımı'nın eski yıldızı Florin Bratu, Türkiye-Romanya play-off maçı öncesi çarpıcı açıklamalar yaptı. Bratu, Türkiye'nin son 20 yılın en iyi kadrosuna sahip olduğunu belirterek Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ı öne çıkardı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 14:38
Romanya Milli Takımı'nın eski futbolcusu Florin Bratu, Türkiye Milli Takımı'nın son 20 yılın en iyi jenerasyonuna sahip olduğunu söyledi. Bratu, ayrıca Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın da Türkiye adına belirleyici futbolcular olduğunu belirtti.

Bir dönem Galatasaray forması da giymiş olan Romanya Milli Takımı'nın eski futbolcusu Florin Bratu, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde oynanacak Türkiye - Romanya maçına dair açıklamalarda bulundu.

"EN BÜYÜK AVANTAJ; LUCESCU'NUN, MONTELA'YA KIYASLA ÇOK DAHA ÜSTÜN DENEYİMİ"

Romanya'nın, Türkiye karşısındaki avantajlarından bahseden Bratu, "En büyük avantaj; Mircea Lucescu'nun, Montela'ya kıyasla çok daha üstün deneyimi olacaktır. Saha içindeki organizasyon, topla ve topsuz oyunda disiplin ve Dünya Kupası'na gitme hırsı çok şey ifade edecek" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE, ŞU ANDA SON 20 YILIN EN İYİ JENERASYONUNA SAHİP"

Eski Rumen futbolcu, Türkiye Milli Takım'ın mevcut kadrosundan da övgüyle söz ederek, "Bence Türkiye şu anda son 20 yılın en iyi jenerasyonuna sahip, en önemli oyuncuların çoğu en önemli şampiyonalarda oynuyor. Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz da onlar için belirleyici oyuncular" diye konuştu.

"ROMANYA, DİSİPLİNLİ BİR TAKIM OYUNUYLA SAVUNMA YAPMALI"

Romanya'nın, öncelikle disiplinli bir takım oyunuyla savunma yapması gerektiğine vurgu yapan Florin Bratu, "Hagi, Birligea, Mihaila, Dragomir veya Ratiu'nun bireysel yetenekleriyle de rakibe sorun oluşturmalıdır. Kontra atak oyunu ve duran toplar maç içinde etkili olacaktır" cümlelerine yer verdi.

Bratu, Türk taraftarların oluşturacağı baskıya dair görüşlerinin sorulması üzerine, "Türkiye hızlı gol atarsa taraftarlar onlara yardımcı olur. Eğer takıma aşırı baskı yapmazlarsa Romanya bundan faydalanabilir" değerlendirmesini yaptı.

"ROMANYA'DA BİRLİGEA, TÜRKİYE'DE BARIŞ ALPER ÖNE ÇIKAR"

46 yaşındaki futbol adamı, Romanya'da Daniel Birligea ve Türkiye'de de Barış Yılmaz Yılmaz'ın performanslarıyla öne çıkacağını düşündüğünü dile getirdi.

