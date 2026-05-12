Aykut Kocaman gerçeği ortaya çıktı! Aziz Yıldırım'a rapor sundu
Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri yaklaşırken önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı-lacivertli ekibin başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın beraber çalışacağı iddia edilen Aykut Kocaman konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2026 12:16
Olağanüstü seçimli genel kurula 1 aydan kısa bir süre kalan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Sarı-lacivertli kulübün 2 başkan adayı Aziz Yıldırım ve Hakan Safi seçimin yanı sıra, teknik direktör ve futbolcu transferleri için çalışmalarını yürütüyor.
Aziz Yıldırım'ın birlikte çalışması beklenen Aykut Kocaman ile ilgili flaş bir gelişme gündeme geldi.
Kocaman'ın, seçim öncesi Aziz Yıldırım'ın en büyük teknik direktör adayı olduğu bilinen detaylar arasında.
Takvim'in haberine göre, Tecrübeli çalıştırıcının geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin tüm maçlarını takip ettiği öğrenildi.
Aykut Kocaman'ın yaptığı analizlerin ardından, Aziz Yıldırım ve ekibine rapor sunduğu belirtildi.