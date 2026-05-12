Fenerbahçe taraftarından Greenwood isteği! Aziz Yıldırım ve Hakan Safi...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2026 09:36
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak seçimli olağanüstü genel kurul için geri sayıma geçti.
Sarı-lacivertli kulübün iki başkan adayı Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yeni sezon için transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
Her iki aday da dünya yıldızlarını ikna etmek için çalışmalarını sürdürürken Fenerbahçeli taraftarlardan flaş bir hareket geldi.
Sarı-lacivertli taraftarlar başkan adaylarına Marsilya forması giyen 24 yaşındaki İngiliz yıldız Mason Greenwood'un transferi için çağrıda bulundu.
Disiplinsiz hareketleri sebebiyle takım arkadaşları ve teknik heyet ile sorun yaşayan İngiliz futbolcunun, sportif direktör Mehdi Benatia ile de ilişkilerinin tamamen koptuğu aktarıldı.
Bu gelişmeler sonucunda Marsilya kulübünün bu yaz oyuncuyu satmaya sıcak baktığı ve Greenwood'un da ayrılmak istediği belirtildi.
Bu sezon Fransız ekibi ile 44 maça çıkan Greenwood, 26 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.
Transfermarkt verilerine göre 55 milyon Euro değeri bulunan Mason Greenwood'un sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.