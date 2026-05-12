Beşiktaş'tan Galatasaray'ın yıldızına transfer kancası! Siyah-beyazlılar menajeriyle temas kurdu
2025/26 sezonunu kupasız kapatan Beşiktaş, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak istiyor. Bu doğrultuda siyah-beyazlıların Galatasaray'da forma giyen o yıldızın menajeriyle temas kurduğu öğrenildi. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2026 10:54
Galatasaray'ın opsiyonunu kullanmayı düşünmediği Lang'ın sezon sonunda Napoli'ye geri dönmesi bekleniyor.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 18 maça çıkan 26 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
