Haberler İspanya La Liga Celta Vigo - Levante maçı canlı izle | Saat kaçta, hangi kanalda?

Celta Vigo - Levante maçı canlı izle | Saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga'da Şampiyonlar Ligi hayallerini sürdüren Celta Vigo, 36. haftada sahasında Levante'yi ağırlıyor. Ligde 6. sırada bulunan ve geçen sezonki başarısını bir adım öteye taşımak isteyen Celta Vigo için bu maç hayati önem taşıyor. Peki, Celta Vigo - Levante maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2026 09:45
Celta Vigo - Levante maçı canlı izle | Saat kaçta, hangi kanalda?

Celta Vigo - Levante maçı canlı anlatım linki için tıklayınız...

"Bugün kimin maçı var?" sorusuna La Liga'dan yanıt geliyor. Balaidos Stadı'nda oynanacak olan Celta Vigo - Levante maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? Saat 20:00'de başlayacak olan bu kritik randevu öncesinde takımlardaki sakat ve cezalı oyuncuların son durumu, muhtemel 11'ler ve maç analizi güncel özetimizde...

CELTA VIGO-LEVANTE MAÇI HANGİ GÜN?

Celta Vigo-Levante maçı, 12 Mayıs 2026 Salı günü oynanacak.

CELTA VIGO-LEVANTE MAÇI SAAT KAÇTA?

Celta Vigo-Levante maçı, saat 20:00'de başlayacak.

CELTA VIGO-LEVANTE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Celta Vigo ve Levante, karşı karşıya geleceği İspanya La Liga maçı, Vigo'da, Estadio de Balaídos Stadyumu'nda oynanacak.

CELTA VIGO LEVANTE MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga maçı, S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

CELTA VIGO: ŞAMPİYONLAR LİGİ HAYALİ SÜRÜYOR

Ev sahibi Celta Vigo, bu sezon oynadığı 35 maçta topladığı puanlarla 6. sırada yer alıyor. 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyetlik istatistiğiyle istikrarlı bir görüntü çizen ekip, üst sıralardaki rakipleriyle arasındaki farkı kapatıp ilk 4 içine girmeyi hedefliyor. Taraftarı önünde oynayacağı bu maçı, Avrupa vizesi için "mutlak galibiyet" parolasıyla görüyorlar.

LEVANTE: DÜŞME HATTINDA HAYAT ÖPÜCÜĞÜ ARIYOR

Konuk ekip Levante ise küme düşme hattından kurtulmak için var gücüyle savaşıyor. Geçtiğimiz hafta aldığı galibiyetle moral bulan Levante, Celta Vigo deplasmanından da 3 puanla dönerek üst üste ikinci galibiyetini almayı ve ligde kalma umutlarını son haftalara taşımayı amaçlıyor.

CELTA VIGO LEVANTE MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ

ASpor CANLI YAYIN

