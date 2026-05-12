Lewandowski'den Fenerbahçelileri mutlu edecek sözler! Transfer...
Uzun süredir ismi Fenerbahçe ile transferde anılan Robert Lewandowski, ülkesinin basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Lewandowski'nin o açıklamaları sarı-lacivertliler için de olumlu olarak yorumlandı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2026 10:19
"Henüz ne yapacağımı bilmiyorum ama La Liga'dan düşük seviyeli bir lig seçenek olabilir. Neredeyse 38 oldum ama fiziksel olarak çok iyi hissediyorum. Teklifleri dinleyeceğim ve karar vereceğim."
Lewandowski'nin bu sözleri kendisine transferde ilgi gösteren Fenerbahçe için de olumlu olarak yorumlandı.
Bu sezon Barcelona formasını 43 maçta giyen Lewandowski, 18 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Transfermarkt verilerine göre 37 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 8 milyon Euro.
