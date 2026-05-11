CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar Satrançta hamleler bu kez gençlik bayramı için yapıldı!

Satrançta hamleler bu kez gençlik bayramı için yapıldı!

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen satranç turnuvasında 120 genç sporcu 4 farklı kategoride madalya için yarıştı. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2026 11:03
Satrançta hamleler bu kez gençlik bayramı için yapıldı!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen satranç turnuvasında mücadele eden 120 sporcu, hamlelerini bu kez 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için yaptı.

Türkiye Satranç Federasyonu Nazilli Temsilciliği tarafından organize edilen ve bir okulun kapalı spor salonunda gerçekleştirilen iki günlük turnuva, 4 ayrı kategoride yapıldı. Nazilli'de 120 sporcunun katılımıyla düzenlenen satranç turnuvasında sporcular madalya için mücadele etti. Turnuva sonunda 8 yaş altı kategorisinde kızlarda Mina Güler birinci, Meryem Üleş ikinci, Fatma İpek Önal üçüncü olurken, erkeklerde Ayaz Aldan birinci, Mahmut Çetin ikinci, Oğuz Ata Gürsoy üçüncü oldu. 10 yaş altı genel kategoride kızlarda Azra Toprak Özdemir birinci, Doğa Bozkurt ikinci, Aysima Demir üçüncü olurken, erkeklerde Ediz Ata Yapıcı birinci, Çağan Kuzey Tekce ikinci, Kerem Cem Erol üçüncü, Demir Sargın dördüncü sırada yer aldı. 14 yaş altı genel kategoride Buse Ülgenoğlu birinci, İsmail Efe Gürlek ikinci, Mihri Ali Yeşildağ üçüncü oldu. Aynı kategoride kızlarda ise Buse Ülgenoğlu birinci, Büşra Cantürk ikinci, Arya Güneri üçüncü sırayı elde etti. Açık kategoride genel erkeklerde Bartu Dönmez birinci, Umut Koparan ikinci olurken, kızlarda Albina Başkaya birinci, Enbiya Naz Anılır ikinci olarak dereceye giren sporcular oldu.

Dereceye giren sporcular yaptıkları konuşmalarda satranç oynamayı çok sevdiklerini, Türkiye geneli ve Avrupa müsabakalarına katılarak derece hedeflediklerini ifade etti.

"19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI'NA ÖZEL TURNUVA"

Türkiye Satranç Federasyonu Nazilli Temsilcisi Antrenör Öğretmen İlhami Acar, ilçede satranç sporunun yaygınlaşması ve yeni sporcular yetiştirilmesi açısından oldukça önemli bir başarı olduğunun altını çizdi. Acar, "Yılın önemli gün haftalarına özel ortalama 6-7 defa satranç turnuvaları düzenliyoruz. Turnuvamızı bu kez 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için düzenledik. Türkiye Satranç Federasyonu Nazilli Satranç temsilciliğimiz tarafında gerçekleştirilen ve 2 gün süren turnuvamız 4 ayrı kategoride yapıldı. Dereceye giren sporcularımıza ve destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Hedefimiz satranç sporunu başta okullarımızda yaygınlaştırarak çocuklarımızı hem geleceğin sporcuları olarak yetiştirmek hem de olumsuz davranışlardan uzak tutmaktır. Derslerin yanı sıra farklı branşlara yönelen çocuklarımız daha başarılı olmaktadır. Çünkü satranç sporu, diğer spor dallarına oranla beynimizi çalıştırmaya zorlayan çok önemli bir spor dalıdır. Satranç oynayan bir insan daha başarılıdır" dedi.

Acar, konuşmasının sonunda 4-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında Denizli'de yapılan Türkiye Satranç Federasyonu Okullar Arası Türkiye Şampiyonasında, Yıldız Kızlar kategorisinde Nazilli Fatih Ortaokulu takımı olarak Türkiye 3'üncüsü olduklarını da sözlerine ekledi.

Lemina'dan transfer kararı!
G.Saray'da son dakika! Menajeri İstanbul'a davet edildi ve...
DİĞER
Beşiktaş'ta ayrılık vakti! İlk yolcu belli oldu...
Antalya’da rüşvet soruşturması: Muhittin Böcek’ten “etkin pişmanlık” başvurusu! Baba oğuldan 8 saat ifade | Gökhan Böcek adaylık borsasını ifşaladı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de gözler teknik direktörde!
Şampiyonluk kutlama tarihi belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dursun Özbek'ten şampiyonluk primi! Dursun Özbek'ten şampiyonluk primi! 10:35
Bodrumspor-Çorum FK maçı bilgileri Bodrumspor-Çorum FK maçı bilgileri 10:18
Başkan Erdoğan'dan Özbek ve Buruk'a tebrik telefonu Başkan Erdoğan'dan Özbek ve Buruk'a tebrik telefonu 10:15
NBA'de Knicks konferans finalinde! NBA'de Knicks konferans finalinde! 10:11
Şampiyonluk kutlama tarihi belli oldu! Şampiyonluk kutlama tarihi belli oldu! 10:10
Genç kick boks sporcuları dünya kupasında! Genç kick boks sporcuları dünya kupasında! 10:02
Daha Eski
Alp Aksoy F4'te iki birincilik kazandı! Alp Aksoy F4'te iki birincilik kazandı! 09:41
Lemina'dan transfer kararı! Lemina'dan transfer kararı! 09:27
G.Saray'da son dakika! Menajeri İstanbul'a davet edildi ve... G.Saray'da son dakika! Menajeri İstanbul'a davet edildi ve... 09:14
Türkiye Sujeti ve Motosurf Şampiyonası! Türkiye Sujeti ve Motosurf Şampiyonası! 09:13
Tottenham - Leeds United maçı bilgileri Tottenham - Leeds United maçı bilgileri 09:00
Galatasaray şampiyonluk kutlaması detayları Galatasaray şampiyonluk kutlaması detayları 08:00