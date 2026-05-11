Satrançta hamleler bu kez gençlik bayramı için yapıldı!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen satranç turnuvasında mücadele eden 120 sporcu, hamlelerini bu kez 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için yaptı.

Türkiye Satranç Federasyonu Nazilli Temsilciliği tarafından organize edilen ve bir okulun kapalı spor salonunda gerçekleştirilen iki günlük turnuva, 4 ayrı kategoride yapıldı. Nazilli'de 120 sporcunun katılımıyla düzenlenen satranç turnuvasında sporcular madalya için mücadele etti. Turnuva sonunda 8 yaş altı kategorisinde kızlarda Mina Güler birinci, Meryem Üleş ikinci, Fatma İpek Önal üçüncü olurken, erkeklerde Ayaz Aldan birinci, Mahmut Çetin ikinci, Oğuz Ata Gürsoy üçüncü oldu. 10 yaş altı genel kategoride kızlarda Azra Toprak Özdemir birinci, Doğa Bozkurt ikinci, Aysima Demir üçüncü olurken, erkeklerde Ediz Ata Yapıcı birinci, Çağan Kuzey Tekce ikinci, Kerem Cem Erol üçüncü, Demir Sargın dördüncü sırada yer aldı. 14 yaş altı genel kategoride Buse Ülgenoğlu birinci, İsmail Efe Gürlek ikinci, Mihri Ali Yeşildağ üçüncü oldu. Aynı kategoride kızlarda ise Buse Ülgenoğlu birinci, Büşra Cantürk ikinci, Arya Güneri üçüncü sırayı elde etti. Açık kategoride genel erkeklerde Bartu Dönmez birinci, Umut Koparan ikinci olurken, kızlarda Albina Başkaya birinci, Enbiya Naz Anılır ikinci olarak dereceye giren sporcular oldu.

Dereceye giren sporcular yaptıkları konuşmalarda satranç oynamayı çok sevdiklerini, Türkiye geneli ve Avrupa müsabakalarına katılarak derece hedeflediklerini ifade etti.

"19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI'NA ÖZEL TURNUVA"

Türkiye Satranç Federasyonu Nazilli Temsilcisi Antrenör Öğretmen İlhami Acar, ilçede satranç sporunun yaygınlaşması ve yeni sporcular yetiştirilmesi açısından oldukça önemli bir başarı olduğunun altını çizdi. Acar, "Yılın önemli gün haftalarına özel ortalama 6-7 defa satranç turnuvaları düzenliyoruz. Turnuvamızı bu kez 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için düzenledik. Türkiye Satranç Federasyonu Nazilli Satranç temsilciliğimiz tarafında gerçekleştirilen ve 2 gün süren turnuvamız 4 ayrı kategoride yapıldı. Dereceye giren sporcularımıza ve destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Hedefimiz satranç sporunu başta okullarımızda yaygınlaştırarak çocuklarımızı hem geleceğin sporcuları olarak yetiştirmek hem de olumsuz davranışlardan uzak tutmaktır. Derslerin yanı sıra farklı branşlara yönelen çocuklarımız daha başarılı olmaktadır. Çünkü satranç sporu, diğer spor dallarına oranla beynimizi çalıştırmaya zorlayan çok önemli bir spor dalıdır. Satranç oynayan bir insan daha başarılıdır" dedi.

Acar, konuşmasının sonunda 4-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında Denizli'de yapılan Türkiye Satranç Federasyonu Okullar Arası Türkiye Şampiyonasında, Yıldız Kızlar kategorisinde Nazilli Fatih Ortaokulu takımı olarak Türkiye 3'üncüsü olduklarını da sözlerine ekledi.