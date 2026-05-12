Mourinho Real Madrid'in başına geçerse ilk hedefi belli! Transferde flaş iddia
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun, Real Madrid'e geri döneceği iddiaları gündemde yer almaya devam ediyor. Mourinho'nun İspanyol devinin başına geçmesi durumunda Galatasaray'ın yıldızını potansiyel transfer hedefi olarak belirlediği öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2026 11:48
Haberin devamında Galatasaray'ın Osimhen'i önümüzdeki sezon da kadrosunda tutmak istediği belirtildi.
Transfermarkt verilerine göre Osimhen'in piyasa değeri 75 milyon euro.
Galatasaray ile üst üste 2. kez şampiyonluk sevinci yaşayan Osimhen, bu sezon 33 maça çıkarken 22 gol 8 asistlik performans gösterdi.
İŞTE O HABER
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.