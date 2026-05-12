Haberler Galatasaray Mourinho Real Madrid'in başına geçerse ilk hedefi belli! Transferde flaş iddia

Mourinho Real Madrid'in başına geçerse ilk hedefi belli! Transferde flaş iddia

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun, Real Madrid'e geri döneceği iddiaları gündemde yer almaya devam ediyor. Mourinho'nun İspanyol devinin başına geçmesi durumunda Galatasaray'ın yıldızını potansiyel transfer hedefi olarak belirlediği öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2026 11:48
2024-2025 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran ve 2025/26 sezonunun başlarında sarı-lacivertlilerden ayrılması sonrası Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho'nun gelecek sezon Real Madrid'in başına geçeceğine dair iddialar gündemde yer almaya devam ediyor.

Mourinho'nun Real Madrid Teknik Direktörü olması durumunda Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'i potansiyel transfer hedefi olarak belirlediği öğrenildi.

Africa Foot'un haberine göre, sarı-kırmızılıların kararlı tutumu nedeniyle Osimhen'in Real Madrid'e transferinin gerçekleşmesinin oldukça zor göründüğü iddia edildi.

Haberin devamında Galatasaray'ın Osimhen'i önümüzdeki sezon da kadrosunda tutmak istediği belirtildi.

Transfermarkt verilerine göre Osimhen'in piyasa değeri 75 milyon euro.

Galatasaray ile üst üste 2. kez şampiyonluk sevinci yaşayan Osimhen, bu sezon 33 maça çıkarken 22 gol 8 asistlik performans gösterdi.

